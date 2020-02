Coppa di Francia: il Psg fa goleada e vola in semifinale

COPPA DI FRANCIA

Allo stadio Gaston Gérard il Psg raggiunge le semifinali di Coppa di Francia, vincendo 6-1 contro il Digione. Il clamoroso autogol di Lautoa sblocca la situazione dopo 47 secondi di gioco; Chouiar pareggia i conti al 13’ con un tiro angolato, ma Mbappé riporta avanti i suoi al 44’ con un diagonale destro. A inizio ripresa i parigini chiudono il match con Thiago Silva (50’) e Sarabia (56’), prima dell’autorete di Coulibaly (86’) e del gol di Sarabia (91’).

Dopo un primo tempo molto equilibrato e combattuto, il Paris Saint-Germain dilaga nel secondo e accede alle semifinali di Coppa di Francia. Utilizzando un eufemismo, al Psg la partita non poteva cominciare meglio. Non passano nemmeno 50 secondi dal fischio d’inizio, infatti, che i campioni di Francia si portano già rocambolescamente in vantaggio: su un pallone perso dalla difesa dei padroni di casa, Sarabia riparte centralmente e serve sulla sinistra Bakker il cui traversone al centro dell’area, apparentemente innocuo, viene inopinatamente deviato da Lautoa nella propria porta col piattone sinistro, senza che ci fosse nelle vicinanze alcun avversario. L’incredibile autogol del difensore francese sembrerebbe mettere subito in discesa il match per gli uomini di Tuchel, che però si fanno ingenuamente sorprendere al 13’: Herrera regala la sfera a Chouiar, che accelera e dalla distanza lascia partire un destro piazzato che rimbalza, bacia la base del palo alla sinistra di Navas e vale l’1-1. Cavani riporterebbe avanti gli ospiti al 22’, ma il tocco di mano di Meunier (dal quale era nato il cross dalla destra) è evidente; l’arbitro non se ne accorge, il Var sì. Si resta sulla parità. Thiago Silva commette un erroraccio che per poco non porta alla rete di Cadiz, che sfiora il secondo palo tutto solo davanti a Navas, ma proprio allo scadere il 2-1 parigino è servito: Amalfitano, su un rimpallo sfavorevole con Draxler, serve di fatto in scivolata Mbappé che non sbaglia col diagonale destro superando Runarsson. A inizio ripresa il Psg mette la partita in ghiaccio: prima è Thiago Silva al 50’ a schiacciare di testa tutto indisturbato sul calcio d’angolo di Sarabia, poi è proprio quest’ultimo a ribadire in rete il sinistro ravvicinato di Mbappé ben parato da Runarsson. Mbappé sbaglia a porta vuota sull’assist di Draxler, ma la manita arriva comunque a 4’ dalla fine con un tiro-cross di Mbappé che si trasforma in un pallonetto beffardo grazie alla deviazione decisiva di Coulibaly, prima del 6-1 definitivo a firma di Sarabia in pieno recupero.