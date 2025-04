Copa Libertadores, 2 morti in Cile prima di partita Colo Colo-Fortaleza

Due tifosi sono morti vicino all'Estadio Monumental di Santiago del Cile prima dell'inizio della partita di Copa Libertadores fra il Colo Colo, squadra ospitante, e il Fortaleza, squadra brasiliana. Lo ha riferito il procuratore della Repubblica, Francisco Morales, spiegando cheche un gruppo di tifosi ha cercato di accedere all'Estadio Monumental attraverso la Casa Alba, un edificio adiacente alla struttura, e la polizia ha cercato di impedirne l'ingresso, ma una delle recinzioni protettive è caduta e le vittime sono rimaste intrappolate al di sotto. "Ne è seguita una fuga precipitosa, che ha provocato il crollo di una recinzione", ha aggiunto Morales. "Stiamo attualmente indagando per stabilire se un veicolo della polizia sia stato coinvolto nella morte", ha aggiunto. Le autorità hanno dichiarato che una delle persone è morta sul posto e l'altra in una clinica medica vicina. La partita è stata successivamente sospesa al 70° minuto (con punteggio 0-0) a causa di disordini dei tifosi, in particolare dopo che un gruppo di tifosi locali ha iniziato una protesta lanciando oggetti sul campo. Non è chiaro se le proteste fossero legate alla morte dei tifosi prima della partita. I giocatori del Fortaleza si sono rifugiati negli spogliatoi, mentre i giocatori del Colo Colo, guidati dal capitano Esteban Pavez e da Arturo Vidal, hanno cercato di calmare i tifosi.