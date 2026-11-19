Conte sulle orme di Lippi e Trapattoni? Una suggestione con un punto in comune...
L'allenatore salentino potrebbe ripercorrere i passi dei due tecnici bianconeri più iconici, gli unici ad aver vinto la Champions/Coppa dei Campioni. E, come i suoi due maestri, tornerebbe alla Juve dopo aver guidato (anche) l'Inter...di Matteo Dotto
La suggestione del possibile ritorno di Antonio Conte alla guida della Juventus manda in subbuglio i cuori bianconeri e si presta a paragoni forti. Perché anche i due allenatori che Conte ha avuto (da calciatore) alla Juve hanno vissuto una seconda parentesi bianconera, più o meno felice.
Giovanni Trapattoni - che nei suoi primi undici anni sulla panchina della Signora aveva vinto tutto, in Italia, in Europa e nel Mondo - aveva salutato la compagnia nella primavera del 1986 fresco di conquista del suo sesto scudetto e della Coppa Intercontinentale. Cinque stagioni al timone di un'Inter che con lui avrebbe vinto un campionato, una Supercoppa italiana e una Coppa Uefa. Nell'estate del '91 la Casa Madre bianconera lo chiama al capezzale di una Juve reduce dal flop della gestione Montezemolo-Maifredi. Con Boniperti tornato sulla tolda di comando, riecco dunque il Trap. Per la prima volta la Signora resta ai margini dell'Europa e per tornarvi il mercato non è poi così ricco come quello dell'estate '90. Pochi gli arrivi, comunque di rilievo soprattutto in prospettiva: il portiere Peruzzi - fermato inizialmente dalla squalifica per doping - che finirà per soffiare il posto a Tacconi; i difensori Carrera e Kohler e, nella sessione autunnale, proprio Conte in arrivo dal Lecce. Rimarrà altri tre anni Trapattoni alla guida della Juventus senza mai lottare seriamente per lo scudetto ma conquistando comunque la Coppa Uefa nel '93, anno in cui Roberto Baggio di bianconero vestito vince il Pallone d'oro. Tra l'addio e il ritorno di Trap passano cinque anni e tre allenatori: Maifredi (un solo anno), Marchesi e Zoff (entrambi per due stagioni).
Sono invece meno di tre gli anni che separano il divorzio dalla Juventus di Lippi dal suo secondo matrimonio bianconero. Con le dimissioni dopo la sconfitta casalinga con il Parma (2-4) del 7 febbraio 1999 Lippi ufficializza e anticipa di qualche mese il suo addio con vista sulla Milano nerazzurra. Per lui un bilancio sontuoso: tre scudetti, una Coppa Italia, una Supercoppa italiana, una Champions League (con altre due finali perse), una Supercoppa europea e una Coppa Intercontinentale. Un macigno sulla testa del suo erede Carlo Ancelotti che in due anni e mezzo non vince nulla e fa il pieno di insulti da parte di una tifoseria che non lo ha mai preso in simpatia. Nell'estate 2001 - dopo l'infelice parentesi nerazzurra - il Lippi-2 comincia con botti mercatari pirotecnici. Arrivano Buffon, Nedved, Thuram e Salas. La Juve ricomincia a vincere: prima lo scudetto del 5 maggio 2002, poi il bis dell'anno successivo, due Supercoppe italiane di contorno e l'amara finale Champions persa ai rigori all'Old Trafford contro il Milan nel maggio 2003.
Se davvero la suggestione del Conte-2 diventerà concreta, magari nella prossima estate, saranno passati ben 13 anni da quando l'allenatore salentino aveva annunciato il suo addio in modo traumatico, pochi giorni dopo l'inizio del precampionato nell'estate 2014. Da allora per Conte due stagioni alla guida dell'Italia, due al Chelsea, due all'Inter, (quasi) due al Tottenham e due al Napoli con due scudetti all'attivo e tre anni sabbatici (nel 2018-19, 2023-24 e 2026-27). In comune con i ritorni di Lippi e Trap la parentesi sulla panchina dell'Inter con cui - come Trapattoni e a differenza di Lippi - Conte ha conquistato uno scudetto. Quel Conte arrivato, da giocatore, alla Juventus su espressa richiesta del Trap e valorizzato poi dal tecnico viareggino. A differenza dei suoi maestri, vittoriosi con la Juventus anche in campo internazionale, il bilancio di Conte in Europa è misero: eliminato nei quarti di finale e nella fase a gironi nelle sue uniche due esperienze juventine in Champions. E chissà che - con l'eventuale ritorno - non arrivino maggiori soddisfazioni...