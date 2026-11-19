Giovanni Trapattoni - che nei suoi primi undici anni sulla panchina della Signora aveva vinto tutto, in Italia, in Europa e nel Mondo - aveva salutato la compagnia nella primavera del 1986 fresco di conquista del suo sesto scudetto e della Coppa Intercontinentale. Cinque stagioni al timone di un'Inter che con lui avrebbe vinto un campionato, una Supercoppa italiana e una Coppa Uefa. Nell'estate del '91 la Casa Madre bianconera lo chiama al capezzale di una Juve reduce dal flop della gestione Montezemolo-Maifredi. Con Boniperti tornato sulla tolda di comando, riecco dunque il Trap. Per la prima volta la Signora resta ai margini dell'Europa e per tornarvi il mercato non è poi così ricco come quello dell'estate '90. Pochi gli arrivi, comunque di rilievo soprattutto in prospettiva: il portiere Peruzzi - fermato inizialmente dalla squalifica per doping - che finirà per soffiare il posto a Tacconi; i difensori Carrera e Kohler e, nella sessione autunnale, proprio Conte in arrivo dal Lecce. Rimarrà altri tre anni Trapattoni alla guida della Juventus senza mai lottare seriamente per lo scudetto ma conquistando comunque la Coppa Uefa nel '93, anno in cui Roberto Baggio di bianconero vestito vince il Pallone d'oro. Tra l'addio e il ritorno di Trap passano cinque anni e tre allenatori: Maifredi (un solo anno), Marchesi e Zoff (entrambi per due stagioni).