Lavoro mattutino al centro sportivo di Martignano per il Lecce in vista dell'incontro di sabato pomeriggio all'Olimpico contro la Lazio. La squadra è stata impegnata in attivazione tecnica, lavoro per reparti, esercitazioni individuali e conclusioni in porta. Ancora assenti i lungodegenti Ilic e Pierotti, hanno svolto un lavoro personalizzato Monteiro e Berisha, ormai sulla via del pieno recupero dopo gli infortuni occorsi. Le possibilità di convocazione e impiego dei due calciatori saranno sciolte dal tecnico giallorosso nell'immediata viglia di gara. Fofana, Gandelman, Ngom e Tiago Gabriel sono tornati regolarmente a disposizione del mister Di Francesco dopo gli impegni con le proprie nazionali, mentre Gaspar farà rientro in sede nelle prossime ore. Domattina nuova seduta di rifinitura a Martignano e partenza alla volta di Roma.