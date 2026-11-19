Poco più di un mese dopo aver superato l'ostacolo Bielorussia, la Nazionale Femminile si appresta a tornare in campo per affrontare la Finlandia nel secondo e decisivo turno dei play-off mondiali. In palio ci sarà il biglietto aereo per il Brasile, dove dal 24 giugno al 25 luglio del 2027 si disputerà la decima edizione del torneo iridato. La qualificazione passerà dunque dalle due sfide con le scandinave, in programma martedì 1° dicembre (ore 18.30 locali, le 17.30 italiane) a Helsinki e sabato 5 (ore 21.15) a Taranto. Per gli ultimi fondamentali appuntamenti dell'anno il Ct Andrea Soncin ha deciso di puntare su 29 calciatrici: le novità sono rappresentate dalle centrocampiste Moraca e Santi, alla prima convocazione in Nazionale maggiore come l'attaccante Distefano. Tornano invece in gruppo De Rita, già chiamata per due amichevoli nel 2024, e insieme a lei anche Linari e Bonfantini. La squadra si allenerà a Coverciano da martedì 24 a domenica 29 novembre, il giorno in cui prenderà il via la missione in terra finlandese. Subito dopo il match dell'Helsinki Football Stadium il gruppo farà rientro nel Centro Tecnico Federale, dove riprenderà la preparazione in vista del debutto allo stadio 'Ernesto Iacovone', pronto a colorarsi di azzurro - come successo con i sold-out fatti registrare nel 1989 dalla Nazionale maschile e dall'Under 18 ai recenti Giochi del Mediterraneo - per spingere Girelli e compagne verso l'ambito traguardo. I biglietti per i 90 minuti dello 'Iacovone' (che possono diventare anche 120 in caso di equilibrio al termine dei tempi regolamentari) saranno messi in vendita a partire da venerdì 20 novembre sui siti ticketing.figc.it e vivaticket.it e nelle agenzie Vivaticket abilitate. La promozione della partita e della Supercoppa Women tra Roma e Juventus del 10 gennaio proseguirà lunedì con la conferenza stampa in programma nel Salone degli Specchi del Palazzo di Città, con Taranto che nelle prossime settimane si appresta a diventare la capitale del movimento calcistico femminile.