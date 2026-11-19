Nuove dichiarazioni di Antonio Conte a Cronache di Spogliatoio dopo quelle di ieri sulla Juventus. Si parla del periodo all'Inter, il tecnico salentino arrivò nel 2019 e la missione fu subito chiara dalle parole di Zhang (presidente di allora) e Marotta: "Marotta e Zhang vengono e mi dicono: noi vogliamo che ci riporti la vittoria, non vinciamo da 10 anni, vogliamo di interrompere l'egemonia della Juve in Italia e poi farci onore anche all'estero. Un obiettivo chiaro".