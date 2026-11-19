Conte e Marotta all'Inter © inter.it
Nuove dichiarazioni di Antonio Conte a Cronache di Spogliatoio dopo quelle di ieri sulla Juventus. Si parla del periodo all'Inter, il tecnico salentino arrivò nel 2019 e la missione fu subito chiara dalle parole di Zhang (presidente di allora) e Marotta: "Marotta e Zhang vengono e mi dicono: noi vogliamo che ci riporti la vittoria, non vinciamo da 10 anni, vogliamo di interrompere l'egemonia della Juve in Italia e poi farci onore anche all'estero. Un obiettivo chiaro".
Ma perché Conte lasciò l'Inter al termine della seconda stagione, dopo aver vinto lo scudetto? "Facciamo una riunione in cui mi viene detto che praticamente tutti i calciatori potevano essere venduti. I patti con cui ero arrivato erano diversi. La situazione Covid bloccò gli investimenti di Zhang? Ma comunque i patti erano cambiati. Quando tu ti impegni comunque con un club, ti impegni con un popolo, con i tifosi".
Proprio in nerazzurro, Conte lavorò per la prima volta con Lukaku: "Romelu non era abituato a giocare spalle alla porta, aveva solo la fase della ripartenza. Invece, per le caratteristiche che aveva lui, doveva diventare un giocatore per forza completo. I primi tempi mi disse: io attacco lo spazio, non sono abituato a tenere palla, a fare queste situazioni in area. Allora a fine allenamento gli iniziammo a tirare forte con lo sparapalloni e in più Paolo Vanoli (suo collaboratore all'Inter, oggi allenatore della Fiorentina, ndr) che gli arrivava da dietro per infastidirlo, ovviamente con protezione in gommapiuma se no si sarebbe fatto male!".