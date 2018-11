Conte e il no al Real: "Non mi ha usato, preferisco aspettare giugno"

12/11/2018

A margine della premiazione della Panchina d'Oro, Antonio Conte parla del suo no al Real Madrid . "Non mi ha usato - ha spiegato l'ex tecnico del Chelsea . Voglio riposare fino a giugno, non ho la necessità di tornare ad allenare. In questo momento mi sto aggiornando, seguendo qualche mio collega". Sulla favorita per la Champions: "Non voglio dirla... Ci sono 4-5 squadre: Juve, Barcellona, Real, Bayern, Manchester City e forse anche il Psg".

Ancora lautamente stipendiato dal Chelsea con 10 milioni di euro, Conte ha tutta l'intenzione di prendersi un anno sabbatico ("per un allenatore di livello prendere cose in corsa non è mai bello, meglio prendere una squadra a inizio stagione") per ricaricare le pile e presentarsi più agguerrito che mai al via della prossima stagione con un nuovo e stimolante progetto. Magari anche in Serie A. "Certo che mi piace il nostro campionato, ma adesso la Juventus ha scavato un solco con le altre che, per ridurre il gap, dovranno impegnarsi molto - ha spiegato -. Mi piacerebbe tornare in Italia senza trascurare la possibilità di lavorare all'estero".



Una battuta anche sul gesto allo Juventus Stadium di Mourinho, con cui si è spesso scontrato nei due anni in Premier League alla guida del Chelsea. "Non sono la persona più adatta per parlare di questo argomento".