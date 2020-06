Conte e il dialetto: "Me magno le sagne 'ncallunate"

"Parla come mangi" era una simpatica curata da Bruno Longhi per Guida al Campionato stagione 2003/2004. I big della Serie A rispondevano in dialetto alle domande del giornalista di Mediaset. Ascoltiamo Antonio Conte che, in stretto pugliese, parla dei suoi piatti preferiti e lancia il suo grido di battaglia prima della sfida serale col Milan: "Chi si ritira dalla lotta è nu figliu..."