Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
il caso

Caos Serie A, il verdetto Figc può sbloccare il mercato del Napoli: Inter e Juve irritate

Oggi il Consiglio Federale decide sulla norma salva-mercato chiesta da De Laurentiis: la rabbia delle rivali Champions

21 Gen 2026 - 09:44

Oggi, negli uffici della Federcalcio, al centro del tavolo del Consiglio Federale c'è una delibera che rischia di spaccare in due la politica del calcio italiano e che potrebbe sbloccare il mercato del Napoli, che ora deve operare a saldo zero, permettendo a Giovanni Manna di accontentare le richieste di Antonio Conte senza dover prima vendere.

Perché il Napoli deve operare con mercato a saldo zero?

 Il mercato del club partenopeo è attualmente paralizzato dall'indice di liquidità (il rapporto tra ricavi e costo del lavoro), che sfora il tetto dello 0.8 imposto dalle norme attuali. Un'anomalia, secondo il Napoli, considerando che la società vanta riserve di cassa enormi accumulate grazie a gestioni virtuose passate. Fino a ieri, questi fondi (frutto di utili non distribuiti) non venivano conteggiati per sanare l'indice, impedendo di fatto nuovi acquisti se non finanziati da cessioni immediate (con Lucca e Lang sulla lista dei partenti). De Laurentiis ha però forzato la mano: la sua tesi è che quei soldi siano reali e disponibili, dunque validi per coprire i costi.

Lo strappo in Lega, Inter e Juve irritate

 Come spiega Tuttosport, la proposta di rendere utilizzabili tali riserve è passata in Lega Serie A (16 voti favorevoli, 3 astenuti, un contrario) e attende l'eventuale via libera della Figc ma intanto ha già creato una frattura insanabile con le dirette concorrenti, che vedono la mossa come una sorta di aiuto che modifica le regole a stagione in corso. Il Milan si è opposto fermamente (unico voto contrario), minacciando possibili azioni legali. Inter, Juventus e Roma hanno invece scelto la via dell'astensione, segnando una distanza politica netta.

Giuseppe Marotta (presidente dell'Inter) e Giorgio Chiellini (Director of Football Strategy della Juventus), che in Assemblea si sono astenuti, rappresentando i dubbi dei loro club, e oggi sederanno in Consiglio Federale come rappresentanti della Lega stessa. Saranno quindi chiamati, per dovere di mandato, a ratificare una decisione che le loro società non gradiscono affatto e che comunque in Lega Serie A non ha avuto la totalità dei voti a favore.

Cosa succede ora

 Se la FIGC darà il via libera, evaporerà l'obbligo del "saldo zero" per il Napoli. De Laurentiis potrà attingere al patrimonio accumulato per investire subito, modificando gli equilibri della corsa scudetto e Champions. Resta però il nodo etico sollevato dalle avversarie: cambiare le carte in tavola a metà campionato crea un precedente pericoloso per la credibilità del sistema.

I giornali sportivi: mercoledì 21 gennaio 2026

1 di 23
© sportmediaset
© sportmediaset
© sportmediaset

© sportmediaset

© sportmediaset

mercato napoli
figc
inter
juve
milan
roma

Ultimi video

01:42
Champions, Inter e Napoli: tra calcoli e calendario

Champions, Inter e Napoli: tra calcoli e calendario

01:46
DICH DA CONF CHIVU POST INTER-ARSENAL 20/1 DICH

Chivu: "L'Arsenal ha meritato di vincere, ma abbiamo giocato bene"

02:11
DICH DA CONF CONTE POST COPENAGHEN-NAPOLI 20/1 DICH

Conte in conferenza: "Non ci sono attenuanti"

02:50
Cremonese-Verona 0-0: gli highlights

Cremonese-Verona 0-0: gli highlights

03:30
DICH MOURINHO BENFICA PRE JUVE 20/1 DICH

Mourinho: "Se allenerei la Juve? Certo"

00:34
DICH EDERSON VIGILIA PER SITO 20/1 DICH

Ederson: "I problemi di inizio stagione sono alle spalle"

00:55
DICH PALLADINO VIGILIA PER SITO 20/1 DICH

Palladino: "Non deve mai mancare la mentalità"

01:04
CLIP VIDEO CLASSIFICA CHAMPIONS PER SITO 20/1 SRV

Le italiane in Champions, il calendario delle ultime due giornate

00:43
DICH SPALLETTI SU GIOCHISMO E RISULTATISMO PRE BENFICA PER SITO 20/1 DICH

Giochismo vs Risultatismo: la posizione di Spalletti

00:42
DICH SPALLETTI SU MOURINHO PRE BENFICA PER SITO 20/1 DICH

Spalletti: "Mourinho? Ce le siamo dette, ma ora siamo amici…"

02:23
DICH SPALLETTI SU MERCATO PRE BENFICA PER SITO 20/1 DICH

Spalletti e il mercato: "Credo tanto in questi ragazzi, non mi aspetto niente"

00:42
CLIP SIPARIETTO SPALLETTI-THURAM IN CONFERENZA PER SITO 20/1 SRV

Thuram e il gioco di Spalletti: che risate in conferenza stampa…

00:20
DICH THURAM SU SUO NUOVO RUOLO PRE BENFICA PER SITO 20/1 DICH

Thuram e il suo nuovo ruolo: "Spalletti mi chiede più gol"

01:07
DICH HARRISON FIORENTINA DICH

Harrison: "Felice di essere qui"

01:17
Champions: il sogno di Spalletti, l'obiettivo di Palladino

Champions: il sogno di Spalletti, l'obiettivo di Palladino

01:42
Champions, Inter e Napoli: tra calcoli e calendario

Champions, Inter e Napoli: tra calcoli e calendario

I più visti di Calcio

DICH CHIVU 2 SU CRITICHE A THURAM PRE ARSENAL 19/01 SRV

Chivu: "Finito di criticare Lautaro, iniziamo con Thuram?"

Lazio-Como 0-3: gli highlights

Lazio-Como 0-3: gli highlights

DICH KYLE KRAUSE SU COMMISSO 17/1 DICH

Krause: "Rocco Commisso un amico, una grande perdita per il mondo del calcio"

MCH GOL ROVESCIATA FEYENOORD MCH

Buon sangue non mente: strepitoso gol in rovesciata del figlio di van Persie

MCH CONFERENZA SENEGAL MCH

Coppa d'Africa, rissa tra giornalisti in sala stampa

MCH FORTUNA-PSV GOL PERISIC 17/1 MCH

Psv Eindhoven sempre più primo, decide ancora Perisic

Calcio ora per ora
Vedi tutti
09:18
Inter, record al contrario in Champions dopo il ko con l'Arsenal
08:49
Confermata morte padre difensore Getafe Davinchi, cordoglio Rfef
23:54
Napoli, Di Lorenzo: "Nel secondo siamo rientrati in campo come se fossimo 5-0"
23:27
Arsenal, Arteta: "Inter grandissima squadra, ma noi sappiamo essere dominanti"
23:18
La rabbia di McTominay: "Inaccettabile non aver vinto, dovevamo chiudere la partita"