Napoli, Conte concede tre giorni di riposo dopo la vittoria sul Torino

L'agenda libera inizia a portare i primi vantaggi. Il Napoli di Antonio Conte ha ancora 10 partite di Serie A da giocare prima di concludere la stagione, una a settimana. Così dopo la vittoria di venerdì sera contro il Torino, Antonio Conte ha deciso di concedere tre giorni di riposo ai suoi. La squadra si ritroverà a Castel Volturno martedì, quando avrà a disposizione 4 giorni pieni per preparare la terza vittoria di fila contro il Lecce.