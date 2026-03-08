Juve, Locatelli sui social: "Vittoria fondamentale, avanti così tutti insieme"

"Una grande vittoria di squadra, fondamentale per il nostro cammino. Avanti così, tutti insieme": con questo messaggio sui social, il capitano della Juventus Manuel Locatelli commenta il netto successo per 4-0 ottenuto all'Allianz Stadium contro il Pisa. Non è l'unico bianconero ad avere affidato a Instagram un pensiero dopo aver ritrovato una vittoria attesa dal primo febbraio scorso: "Notte perfetta" scrive Andrea Cambiaso, il marcatore che ha sbloccato la sfida; "Avanti compatti" dice Mattia Perin, confermato portiere titolare dal tecnico Luciano Spalletti. "Mvp del mese, una vittoria e un clean sheet: un sabato sera perfetto! Grazie a tutti, continuiamo a spingere" si legge sul profilo di Gleison Bremer. Ora la Juve potrà osservare la partita della Roma, in campo alle 18 contro il Genoa, poi inizierà a dedicarsi al prossimo appuntamento di campionato, sabato 14 a Udine contro i friulani reduci dal pareggio in casa dell'Atalanta.