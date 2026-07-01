Consiglio Figc dà ok a iscrizioni dei club di A, B e Lega Pro. Malagò: "Mi sento fortunato"

Preso atto dei pareri positivi della Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche e della Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, il Consiglio ha deliberato l'ammissione ai campionati di Serie A, Serie B e Serie C maschili e Serie A femminile di tutti i club che hanno presentato domanda. "Sono scaramantico al contrario, mi considero fortunato - ha detto il presidente della Figc Giovanni Malagò - Per la prima volta da diversi anni non ci sono state discussioni su società che non avevano rispettato i criteri e parametri che negli ultimi anni era stati più stringenti".