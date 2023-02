Lazio, Sarri: "Arbitro non all'altezza che ha condizionato la partita"

Lazio, col Cluj ci pensa Immobile





























Maurizio Sarri fa i complimenti ai suoi ragazzi per la vittoria in 10 contro 11 con il Cluj ("la mentalità con cui abbiamo giocato mi è piaciuta. L'espulsione poteva generare confusione, invece la squadra si è subito ripresa e ha sfiorato più volte il raddoppio e non ha mai rischiato di subire il pareggio") e lancia un attacco all'arbitro Pawson per l'espulsione di Patric: "Dispiace che un arbitro non all'altezza in Europa ci abbia condizionato la partita".