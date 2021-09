Roma, Mourinho: "Pellegrini mi ha detto che rinnova nei prossimi giorni"

ROMA

Il tecnico dopo la manita al Cska Sofia: "Questa empatia con i tifosi è molto importante per noi"

"Pellegrini mi ha detto che firmerà il suo contratto nei prossimi giorni. E' un giocatore di qualità, è il capitano e firma un nuovo contratto. Questa empatia con i tifosi è molto importante per noi". Lo ha annunciato il tecnico della Roma José Mourinho ai microfoni di Sky Sport al termine della gara di Conference League vinta 5-1 contro il Cska Sofia. afp

"Non abbiamo giocato bene. Si sta creando una squadra, con un gruppo fortissimo. Abbiamo già parlato del fatto che se adesso siamo squadra mentre vinciamo, dobbiamo esserlo ancora di più quando arriverà la sconfitta. Sarà più importante in quel momento. Però non abbiamo giocato bene, non mi è piaciuto il nostro gioco", ha spiegato Mou che ha poi aggiunto: "Non mi è piaciuta la qualità del gioco, il centrocampo con poca intensità, i due terzini non hanno spinto tanto - ha sottolineato il tecnico portoghese- E poi abbiamo perso tantissimi duelli difensivi. Non posso dire che abbiamo giocato male, ma non abbiamo meritato di vincere 5-1. E' un risultato pesante per loro".