Lazio, Sarri: "Ci abbiamo messo del nostro. Vice Immobile? Ne avrei presi 50..."

Il tecnico biancoceleste dopo l'AZ Alkmaar: "Al ritorno bisogna fare 90' come abbiamo fatto i primi 25 di oggi"

© Getty Images "Stasera ci abbiamo messo del nostro. Nella prima parte abbiamo fatto bene poi abbiamo cambiato atteggiamento: ci siamo messi a palleggiare nella nostra area e abbiamo messo gli avversari nelle condizioni di fare ciò che fanno meglio, aggredire alto. Ci siamo presi troppi rischi per uscire da dietro, specialmente con questo terreno". Maurizio Sarri analizza così la sconfitta della Lazio nell'andata degli ottavi di Conference League contro l'AZ Alkmaar, che complica il discorso qualificazione. "Risultato recuperabile? Bisogna avere forza di fare 90 minuti come abbiamo fatto i primi 25 di oggi”.

Sul vice Immobile: "Io come tutti gli allenatori, se fosse per me ne compravo 50 di giocatori - ha detto ancora Sarri - Non ci sono state probabilmente le condizioni e abbiamo tirato su alternative con Felipe che ha accettato di fare questo. Un giocatore che gioca al posto di Immobile deve essere di grande valore, altrimenti è inutile".

"Il risultato credo sia un po' casuale guardando le occasioni da gol da entrambe le parti - ha detto Sarri a Lazio Style Channel - Nella parte iniziale del secondo tempo abbiamo sfruttato bene alcuni spazi che avevamo, potevamo farlo di più ma serviva che i difensori alzassero un po' il loro baricentro. Casale aveva solo un piccolo risentimento al polpaccio, ma abbiamo preferito optare per la sostituzione. È un periodo che concretizziamo meno del solito, ma creiamo più occasioni. Dobbiamo migliorare sotto porta, abbiamo un filone di chances sprecate lungo e che va migliorato", ha proseguito Sarri. "Da domani studiamo la partita contro il Bologna e valuteremo le varie scelte. Ho pensato a inserire Pellegrini, ma loro erano bravi a uscire dalla prima pressione e noi eravamo un po' scomposti. Ho preferito evitare il debutto in un momento difficile della gara", ha concluso.