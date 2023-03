Fiorentina, Italiano: "Col Sivasspor non siamo favoriti. Servono umiltà e attenzione"

VERSO FIORENTINA-SIVASSPOR

Il tecnico della Viola presenta gli ottavi di Conference League: "Siamo in un momento positivo che ci sta dando autostima"

© Getty Images Vincenzo Italiano presenta la sfida di andata degli ottavi di Conference League contro il Sivasspor. "Non c’è nessuno della Fiorentina che pensa di essere favorito domani. Loro hanno vinto il girone, è un grande merito, mentre noi abbiamo dovuto affrontare e superare un turno difficile - ha spiegato l'allenatore gigliato -. Loro hanno più esperienza di noi in Europa negli ultimi anni, e il calcio turco sta crescendo di livello. Domani sarà la prima di due partite, bisognerà interpretarle bene come le ultime sperando di prendere vantaggio in vista del ritorno. Ma nessuno pensa che la Fiorentina sia superiore a nessuno. In Europa le difficoltà possono arrivare da un momento all’altro".

La Fiorentina, reduce dalla vittoria in campionato contro il Milan, sta attraversando un buon periodo di forma. "Il campionato è una storia diversa da quello che può essere un doppio confronto europeo. Siamo in un momento positivo che ci sta dando autostima - ha aggiunto Italiano -. Questa fiducia e questa voglia che stiamo mettendo in campo mi auguro che ci dia una spinta ulteriore. Vedo tanti ragazzi in crescita e che stanno giocando più sciolti e tranquilli. Domani servono queste qualità che ci hanno fatto venire fuori da una situazione non bella".

Italiano può stabilire il nuovo record di vittorie consecutive in Europa della Fiorentina. "Credo che in questi mesi la Fiorentina stia avendo un percorso davvero positivo. L'anno scorso abbiamo voluto fortemente la Conference e continuiamo ad affrontarla con grande orgoglio e voglia di andare avanti. Siamo contenti di queste vittorie consecutive e di come approcciamo le partite. L'Europa ti toglie qualcosa ma ti fa anche crescere tanto. Tutti stiamo avendo una crescita esponenziale da questo punto di vista. Domani dovremo avere la massima attenzione perché basta una leggerezza per complicare tutto. Noi siamo stati bravi a indirizzare la gara a Braga dopo un'espulsione. Sono contento che tutti i miei ragazzi sappiano questo. Siamo contenti di quanto fatto fino ad ora. Tutti vanno forte e si divertono. Due subentrati col Milan hanno fatto la differenza in alcune situazioni ed è questo lo spirito che da qui alla fine ci può permettere di toglierci molte soddisfazioni".

Sul Sivasspor. "Gioca un ottimo 4-3-3, attento, e sa ripartire velocemente. Domani essendo in casa dobbiamo forzare un po’ le situazioni ma dobbiamo lavorare bene con la palla e senza, facendo ciò che sappiamo fare. Domani, insieme al nostro pubblico si può ottenere tanto perché è uno stadio che incute timore e può trascinare, se non saranno 40mila come sabato, mi auguro che si facciano sentire e che ci diano una spinta per la partita".

