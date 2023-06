Fiorentina: "Comportamento inaccettabile dei tifosi del West Ham. Certi di interventi Uefa"

RABBIA FIORENTINA

Il comunicato: "La ferita ha ovviamente condizionato la prestazione di Biraghi e dei suoi compagni"

Fiorentina: lancio di oggetti in campo, Biraghi ferito alla testa















© Getty Images 1 di 9 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Nel pomeriggio di giovedì, la Fiorentina ha emesso un duro comunicato su quanto accaduto ieri nella finale di Conference League a Praga al proprio capitano Cristiano Biraghi, ferito alla testa dal fitto lancio di oggetti dei tifosi del West Ham. La Viola ha condannato fermamente il comportamento degli inglesi e, chiedendo un intervento forte da parte della Uefa, ha sottolineato come "questo inaccettabile comportamento ha ovviamente condizionato la prestazione dell’atleta e dei suoi compagni, consapevoli di essere su un terreno di gioco non solo più calcistico ma anche pericoloso per la propria incolumità". In mattinata anche il club inglese aveva stigmatizzato il comportamento deplorevole di una frangia di ultras.

Il West Ham non rischia la sconfitta a tavolino perché il calciatore ha potuto regolarmente proseguire il match, ma potrebbe essere punito con una multa salata ed essere costretto a giocare a porte chiuse una o più partite della prossima edizione di Europa League.

IL COMUNICATO DELLA FIORENTINA

"La Fiorentina condanna fortemente quanto successo al proprio capitano, Cristiano Biraghi, durante la Finale di UECL Fiorentina-West Ham.

Il giocatore è stato infatti colpito alla testa da un oggetto lanciato dalla curva appartenente ai tifosi del West Ham, mentre al minuto 33 del primo tempo Biraghi stava per battere un calcio d’angolo proprio sotto la tifoseria londinese.

Questo inaccettabile comportamento ha ovviamente condizionato la prestazione dell’atleta e dei suoi compagni, consapevoli di essere su un terreno di gioco non solo più calcistico ma anche pericoloso per la propria incolumità.

Il capitano viola, pur con una profonda ferita alla testa, per cui sono stati poi necessari otto punti di sutura, ha continuato a giocare, mostrando tutti i valori di correttezza, lealtà e sportività che il calcio dovrebbe incarnare e che la Fiorentina cerca di portare avanti con tutte le sue forze.

La Società è certa che la UEFA valuterà approfonditamente l’accaduto e punirà questo gesto come merita e nel modo più esemplare possibile, affinché situazioni del genere non si verifichino più".

WEST HAM: "PUNIREMO I COLPEVOLI"

Attraverso un comunicato stampa, il West Ham stigmatizza parte della sua tifoseria per il lancio di oggetti in campo che hanno anche colpito il capitano della Fiorentina Biraghi e annuncia punizioni esemplari per i colpevoli: "Il West Ham United condanna senza riserve il comportamento di un piccolo numero di persone che hanno lanciato oggetti in campo durante la finale di UEFA Europa Conference League - si legge nella nota - . Queste azioni non hanno posto nel calcio e non rappresentano in alcun modo i valori della nostra squadra e della stragrande maggioranza dei nostri tifosi, che si sono comportati in modo impeccabile a Praga questa settimana e durante le nostre ultime due stagioni in giro per l'Europa. In linea con il nostro approccio di tolleranza zero, chiunque venga identificato vedrà i propri dettagli trasmessi alla polizia e verrà punito con sanzioni esemplari, non potendo quindi entrare nel London Stadium né viaggiare con il club per molto tempo".

