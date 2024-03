Fiorentina, Italiano: "Sarà più dura ma vogliamo arrivare ancora in finale"

VERSO MACCABI HAIFA-FIORENTINA

Il tecnico viola alla vigilia dell'andata degli ottavi di Conference League contro il Maccabi Haifa sul neutro di Budapest: "Avversario da rispettare, partita tosta"

© Getty Images "È una partita tosta contro un avversario che dobbiamo rispettare perché arriva dall'Europa League, dove ha fatto punti, mettendo in difficoltà le avversarie. Siamo in grande crescita e dobbiamo dare continuità ottenendo già domani un buon risultato". Vincenzo Italiano presenta così la prima sfida della Fiorentina contro il Maccabi Haifa nell'andata degli ottavi di Conference League, in programma sul neutro di Budapest. I Viola riprendono la loro avventura europea dopo aver vinto il girone. "Questa è una competizione che è al terzo anno e che propone squadre attrezzate. Lo scorso anno siamo riusciti a raggiungere una finale bellissima, con partite belle. Anche quest'anno vogliamo arrivare lì e ci giochiamo le nostre carte. Sarà molto più complesso però".

"In casa loro sarebbe stata una bolgia, arriveranno però dei tifosi a sostenerli - ha detto ancora Italiano in conferenza stampa - Siamo tutti qui a pregare per sperare che si trovi la pace". Può essere la partita di Comuzzo? "È stata fatta questa scelta di tenerlo come quarto centrale, ha qualità e grandi margini di crescita. È un difensore che farà parlare di sé perché è bravo ed è rimasto con noi perché ha qualità. Domani andrà in campo la squadra migliore. Lui rimane un giocatore giovane e forte, se i compagni lo permetteranno qualche spazio da qui alla fine lo troverà".

Sul campionato: "Togliendo la gara di Bologna che è un recupero, credo che nelle ultime quattro ci siamo comportati bene. Siamo reduci dalla grande prestazione in casa con la Lazio. Abbiamo fatto partite con livello tecnico diverso rispetto ai mesi precedenti. Vogliamo trovare continuità di prestazioni e risultati. Ci sarà poi anche la semifinale di Coppa Italia".