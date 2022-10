Fiorentina, Italiano: "Dobbiamo reagire subito"

VERSO FIORENTINA-HEARTS

Il tecnico viola alla vigilia della sfida di Conference League: "Abbiamo demeriti davanti ma sappiamo dove migliorare"

© Getty Images "Una squadra che ha voglia di reagire non può portarsi dietro quegli ultimi 10/15 minuti della partita contro la Lazio. Dobbiamo cercare di reagire subito, domani in casa, e fare punti importanti in questa Conference in cui abbiamo dato una bella scossa con la partita d'andata in Scozia". Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano chiede alla squadra immediato riscatto alla vigilia della sfida contro gli Heart of Midlothian dopo il tracollo casalingo contro i biancocelesti in campionato.

"In Europa nessuna gara è scontata - ha proseguito Italiano in conferenza stampa - Se domani approcciamo la gara in un certo modo, possiamo toglierci delle soddisfazioni. Abbiamo giocato contro una signora squadra, qualcuno se l'è dimenticato. Va dato merito a chi vince, ma dobbiamo cercare di reagire. Ora pensiamo a vincere questa partita e continuare a credere nel passaggio del girone. Se la Conference League è un peso? Non è per niente così. Per me il discorso Lazio è già finito. Sappiamo dove sbagliamo e dove dobbiamo migliorare. Le prestazioni ci sono sempre, abbiamo fatto pochi risultati perché sbagliamo troppi gol, lo sappiamo. Penso, anzi, che competizioni come queste ti fanno crescere e diventare più bravo. Anche domani possiamo far bene, ci stiamo abituando a questi ritmi".

"Ce la siamo meritata questa. Giocare dopo tre giorni dal campionato è un vantaggio, perché se vinci puoi cercare di dare continuità ai risultati, e se perdi puoi immediatamente rimediare. Giocare la Conference è un motivo d'orgoglio", ha detto Lorenzo Venuti. Parlando dei fischi che lunedì sera hanno accompagnato l'uscita dal campo della squadra viola: "Ci sono stati perché non abbiamo rispettato le aspettative, che si sono alzate dopo l'ottima stagione scorsa - ha detto il difensore viola - Ai tifosi chiedo di sostenerci, starci vicino cercando di essere il dodicesimo uomo in campo. Tutti ci impegniamo con la voglia di uscire da questa situazione".