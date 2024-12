Conference League: sorteggiati i playoff, la Fiorentina conoscerà l'avversaria a febbraio

A Nyon sono andati in scena i sorteggi dei playoff di Conference League, round da cui la Fiorentina scoprirà l'avversaria agli ottavi. Già qualificati al turno successivo grazie al terzo posto in classifica ottenuto al termine del League Phase, i Viola conosceranno il proprio avversario, e il lato del tabellone, a febbraio dal sorteggio "finale", ma Palladino e i suoi già da ieri sera conoscono i possibili ostacoli da affrontare. Da Vikingur-Panathinaikos o Boroc-Olimpija Lubiana, infatti, uscirà la sfidante per i toscani che però devono attendere ancora per sapere da che lato saranno piazzati e se ci sarà o meno una possibile sfida al Chelsea. I viola, però, potrebbero incontrare gli inglesi da loro lato del tabellone solo in caso di qualificazione in semifinale, non prima. Ma per tutti i possibili incastri bisognerà attendere febbraio.