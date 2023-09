Conference League, Genk-Fiorentina 2-2: Ranieri non basta ad Italiano

CONFERENCE LEAGUE

Zeqiri e McKenzie rispondono alla doppietta del centrale, palo a tempo scaduto di Arokodare. E i viola perdono anche Nico Gonzalez

© Getty Images 1 di 12 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Debutto negativo per la Fiorentina nei gironi di Conference League: i viola non vanno oltre il 2-2 in casa del Genk in un match in cui sono decisive le palle inattive. La doppietta di Ranieri (7' e 23') arriva infatti su calcio d'angolo, così come il definitivo pareggio di McKenzie (85'). A segno anche Zeqiri (12'), con il brivido nel finale del palo di Arokodare. E Italiano perde Nico Gonzalez, costretto ad uscire all'intervallo per infortunio.

LA PARTITA

Sono le palle inattive a decidere Genk-Fiorentina: con tre calci d'angolo e una punizione, finisce 2-2 in Belgio. I viola sprecano due volte il vantaggio e tornano dunque a Firenze con solo un punto. Il match parte subito col botto: al 7', infatti, il corner di Biraghi finisce sulla testa di Ranieri, che batte un pessimo Vandevoort incapace di respingere la conclusione. Cinque minuti dopo, però, ecco l'1-1: da calcio di punizione, un rimpallo favorisce Zeqiri che da pochi passi pareggia. Ma quella in Belgio è la serata di Luca Ranieri, che a metà primo tempo raddoppia ancora di testa su calcio d'angolo, ma stavolta grazie alla sponda di Milenkovic. Il primo tempo sarebbe perfetto così, ma arriva la tegola per Italiano: Nico Gonzalez è costretto ad uscire per infortunio e a lasciare il posto, nel secondo tempo, a Kouamé.

Nella ripresa, i padroni di casa attaccano ma senza creare grandi occasioni, anzi: è Nzola, entrato nell'ultimo quarto di gara, a divorarsi il match point spedendo alto di testa il cross di Parisi, mentre precedentemente si inverte la staffetta Ranieri-Milenkovic con il serbo a concludere alto da ottima posizione. All'85', però, la doccia fredda: angolo e colpo di testa di McKenzie, che fa 2-2 battendo Christensen. E nel finale il Genk rischia addirittura di vincerla, ma il potentissimo sinistro in area di Arokodare si schianta sul palo. Finisce dunque in parità e considerando il brivido finale potrebbe anche andare bene così. Ma Italiano è costretto subito ad inseguire il Ferencvaros, che batte 3-1 il Cukaricki e si presenterà al Franchi da capolista.

LE PAGELLE

Vandevoort 5 - Ha gravi responsabilità sull'1-0 della Viola: il colpo di testa di Ranieri era tutt'altro che imprendibile.

Zeqiri 7 - Ha il merito di trovarsi al posto giusto al momento giusto siglando il momentaneo 1-1, tenendo in vita i suoi.

Ranieri 8 - Non è il migliore in campo solo per la doppietta, ma anche per la solidità difensiva e la capacità di farsi vedere anche in avanti con un tunnel da ala pura.

Beltran 5 - Spreca la chance dal primo minuto con una prestazione non incisiva: raramente pericoloso e poco presente.

IL TABELLINO

GENK-FIORENTINA 2-2

Genk (4-4-2): Vandevoort 5, Munoz 6, Sadick 5,5, McKenzie 6,5, Arteaga 6; El Khannouss 6,5 (42' st Hrosovsky sv), Galarza 5,5, Heynen 6, Oyen 6 (32' st Ait El Hadj 6); Zeqiri 7 (27' st Arokodare 6,5), Fadera 5,5 (1' st Baah 6). A disp.: Van Crombrugge, Chambaere, Muhammed, Sor, El Ouahdi, Kayembe, Cuesta, Kongol. All.: Vrancken 6

Fiorentina (4-3-3): Christensen 6; Kayodé 6, Milenkovic 6,5, Ranieri 8, Biraghi 6,5 (18' st Parisi 6); Arthur 6, Mandragora 6 (18' st Lopez 6), Duncan 5,5; Gonzalez 5,5 (1' st Kouamé 5,5), Beltran 5 (26' st Nzola 5,5), Sottil 6 (26' st Brekalo 6). A disp.: Terracciano, Dodo, Infantino, Martinez Quarta, Comuzzo, Barak, Amatucci. All.: Italiano 5,5

Arbitro: Frappart (Fra)

Marcatori: 7' e 23' Ranieri (F), 12' Zeqiri (G), 40' st McKenzie (G)

Ammoniti: Munoz (29'), Mandragora (F), Biraghi (F)

Note: recupero 4'+5'

CONFERENCE LEAGUE, GLI ALTRI RISULTATI

FERENCVAROS-CUKARICKI 3-1

Marcatori: 26' Ivanovic (C), 44' Varga (F), 45+7' Owusu (F), 34' st Pesic (F)

FENERBAHCE-NORDSJAELLAND 3-1

Marcatori: 24' Crespo (F), 30' Batshuayi (F), 2' st Aziz (F), 10' st Villadsen (N)

EINTRACHT FRANCOFORTE-ABERDEEN 2-1

Marcatori: 11' rig. Marmoush (E), 22' Polvara (A), 16' st Koch (E)

HELSINKI-PAOK 2-3

Marcatori: 36' Bande (H), 10' st Koulierakis (P), 36' st Despodov (P), 49' st Thomas (P), 54' st rig. Radulovic (H)

LEGIA VARSAVIA-ASTON VILLA 3-2

Marcatori: 3' Wszolek (L), 6' Duran (A), 26' e 6' st Muci (L), 39' Digne (A)

LUDOGORETS-TRNAVA 4-0

Marcatori: 1' st Yordanov, 6' st e 18' st Piotrowski, 49' st Rwan Seco

ZRNISKI-AZ ALKMAAR 4-3

Marcatori: 10' van Brederode (A), 32' Mijnans (A), 44' de Wit (A), 3' st e 36' st Kozulj (Z), 23' st Corluka (Z), 26' st Hrvanovic (Z)