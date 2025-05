Conference League, per Chelsea meno riposo del Betis, Maresca: "Non è giusto"

L'allenatore del Chelsea, Enzo Maresca, ha espresso il suo disappunto per il fatto che la sua squadra abbia due giorni in meno per preparare la finale di Conference League rispetto al Real Betis, avversario spagnolo. Mentre il Betis giocherà la sua ultima partita di Liga venerdì contro il Valencia, il Chelsea chiuderà il suo cammino in Premier League domenica contro il Nottingham Forest. Questo tre giorni prima della finale di Conference League a Wroclaw, in Polonia. Per il Chelsea sarà tra l'altro una partita importante quella contro il Forest, con la qualificazione alla Champions League in palio per entrambe le squadre al City Ground. Maresca si è detto "insoddisfatto al 100%" perché "non si possono concedere a una squadra 48 ore in più rispetto all'altra quando si gioca una finale di una competizione europea".