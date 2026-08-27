Conference League, le formazioni ufficiali di Hapoel-Atalanta

Sono state ufficializzate le formazioni della sfida tra Hapoel Tel-Aviv e Atalanta, valida per i playoff di Conference League.
Hapoel Tel-Aviv: Tzur, Chico, Mayembo, Kraev, Boateng, Alkoukin, Leidner, Owusu, Altman, Coco, Falcao.
A disposizione: Benyamini, Baranes, Ferber, Silva, Toriel, Kancelpolsky, Archel, Israelov, Piven, Lemkin, Buskila, Dappa.
Allenatore: Elyaniv Barda.
Atalanta (4-3-3): Carnesecchi, Bellanova, Kossounou, Scalvini, Kolasinac; Samardzic, Gaetano, Ederson; Zalewski, Krstovic, Raspadori.
A disposizione: Sportiello, Vismara, I. Sulemana, Pasalic, Scamacca, de Roon, De Ketelaere, Obric, Bernasconi, Cassa, Zappacosta.
Allenatore: Maurizio Sarri.