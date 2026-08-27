Roma, il CEO Galantic: "Pronti per la Champions, Gasperini contento della squadra"

Il nuovo CEO della Roma John Galantic ha parlato a Sky Sport dopo il sorteggio del maxigirone di Champions League: "Provo una grande emozione. Comincio col commento più banale possibile, che tutte le squadre sono difficili, ma aggiungo anche che abbiamo visto che ci sono delle sfide veramente appassionanti. Sarà bellissimo per i nostri tifosi, per la squadra, saremo pronti". Poi anche un passaggio sul mercato: "Siamo vigili a fine mercato, vediamo se ci sono opportunità. Però Gasperini ha detto che è contento della squadra e dei giocatori arrivati. Siamo più forti dell’anno scorso. Questo momento è importante non solo per la bella partenza di lunedì sera, ma per la qualificazione Champions. Bisogna anche ringraziare i tifosi, la squadra, mister Gasperini e lo staff tecnico. La Roma in Champions ci deve stare sempre".