Roma, il CEO Galantic: "Pronti per la Champions, Gasperini contento della squadra"

27 Ago 2026 - 19:37
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© IPA

© IPA

Il nuovo CEO della Roma John Galantic ha parlato a Sky Sport dopo il sorteggio del maxigirone di Champions League: "Provo una grande emozione. Comincio col commento più banale possibile, che tutte le squadre sono difficili, ma aggiungo anche che abbiamo visto che ci sono delle sfide veramente appassionanti. Sarà bellissimo per i nostri tifosi, per la squadra, saremo pronti". Poi anche un passaggio sul mercato: "Siamo vigili a fine mercato, vediamo se ci sono opportunità. Però Gasperini ha detto che è contento della squadra e dei giocatori arrivati. Siamo più forti dell’anno scorso. Questo momento è importante non solo per la bella partenza di lunedì sera, ma per la qualificazione Champions. Bisogna anche ringraziare i tifosi, la squadra, mister Gasperini e lo staff tecnico. La Roma in Champions ci deve stare sempre".

Ultimi video

02:10
Kean, l'ultimo strappo

Kean, l'ultimo strappo

00:49
DICH AMORIM SU NJIE DICH

Amorim: "Njie è forte, il Torino lo venderà". E sulla traduzione se la ride

02:08
DICH AMORIM SU MAIGNAN E RABIOT 27/8 SRV

Milan, Amorim su Rabiot e Maignan: "Mike è leader, dobbiamo rinnovare il contratto di Adrien"

02:22
DICH AMORIM A TUTTO CAMPO 27/8 SRV

Amorim e il mercato: "Scelte di oggi impatto per 4-5 anni"

01:55
DICH AMORIM SU LEAO 27/8 DICH

Amorim su Leao: "Nel calcio arriva un momento in cui è meglio andare altrove..."

01:15
DICH PINAMONTI PER SITO 27/8 DICH

Pinamonti: "Ho lottato per venire alla Lazio"

02:02
"Italiane in Champions: ecco chi va più in fondo"

"Italiane in Champions: ecco chi va più in fondo"

02:16
"Leao e Vlahovic hanno qualcosa in comune..."

"Leao e Vlahovic hanno qualcosa in comune..."

01:11
Malagò contro Infantino

Malagò contro Infantino

01:22
Atalanta, ostacolo Hapoel

Atalanta, ostacolo Hapoel

02:21
Ecco la nuova Champions

Ecco la nuova Champions

01:55
Allegri contro Fabregas

Allegri contro Fabregas

01:43
Malen, numeri da campione

Malen, numeri da campione

01:48
La rinascita di Bremer

La rinascita di Bremer

02:02
Inter a tutto Diouf

Inter a tutto Diouf

02:10
Kean, l'ultimo strappo

Kean, l'ultimo strappo

I più visti di Calcio

Milan, che entusiasmo per Cisse: lancia la sua maglia numero 70 ai tifosi in Duomo

Roma-Fiorentina 4-0: gli highlights

Roma-Fiorentina 4-0: gli highlights

SRV RULLO JUVENTUS: YILDIZ SI OPERA 24/8 (MUSICA) SRV EDL

Juve, che botta! Yildiz si ferma, ora rischia un lungo stop

DICH CISSE MILAN STORE DICH

Milan, Cisse: "Con Amorim rapporto sincero. Nazionale? Non ci penso"

Inter, macchina da gol

Inter, macchina da gol

FRATELLO RONALDINHO MCH

Due Ronaldinho a Ravenna: allo stadio avvistato anche il fratello

Calcio ora per ora
Vedi tutti
20:16
Milan, col Venezia tutto esaurito a San Siro: si ricorderà Franco Baresi
Napoli: Massimiliano Allegri, 59 anni
20:34
Napoli, le avversarie della prima fase della Champions: Allegri sfida le big della Premier
20:33
Como, le avversarie della League Phase di Champions League
20:00
Bologna, si ferma El Azzouzi: lesione al bicipite femorale
20:34
Roma, le avversarie della prima fase della Champions League: i giallorossi ritrovano Mourinho e Luis Enrique