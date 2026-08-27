Como, Suwarso: "Orgogliosi di giocare la Champions, sette anni fa eravamo in Serie D"

Mirwan Suwarso, presidente del Como, ha parlato a Sky Sport dopo il sorteggio del maxigirone di Champions League: "Siamo orgogliosi per questa opportunità, è un'esperienza seria per noi perché sette anni fa eravamo in Serie D: quasi non ci credo. Per noi è importante vivere la giornata, proveremo a migliorarci e a goderci il momento. Possiamo fare soltanto il nostro meglio, i risultati diranno il resto. Per quanto vorremmo dire che potremmo riviverla non possiamo darlo per scontato perché magari domani non saremo qui. Stadio? Speriamo di giocare al Sinigallia perché abbiamo fatto tanti interventi per adeguare l'impianto alle richieste della Uefa. Speriamo bene". Sulla trattativa con la Fiorentina per Kean, aggiunge: "Non è ancora un nostro calciatore, non posso dire molto. Stiamo discutendo ma finché non sarà tutto chiuso non possiamo dire nulla".