Abodi: "Ritiro sostegno Figc a Infantino? Me lo sono trovato fatto"

Il ritiro del sostegno a Infantino per la rielezione alla presidenza della Fifa da parte della Figc "diciamo che me lo sono trovato fatto, quindi da questo punto di vista io sono sempre molto cauto, anche perché era inevitabile un allineamento della Federcalcio all'Uefa. Ne facciamo parte, siamo uno dei Paesi più importanti; organizzeremo nel 2032 anche i campionati europei, quindi è evidente che ci debba essere necessariamente una sintonia con l'Uefa". Lo ha detto a Ceglie Messapica, a margine dell'evento 'La Piazza', il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi. "Sarei stato un po' più cauto nella misura in cui il tema non è soltanto, un tema personale e quindi il presidente Infantino, quanto un tema di funzioni e ruoli che le grandi organizzazioni sovranazionali devono avere. Lascio - ha concluso Abodi - che ognuno faccia la sua parte e svolga il suo ruolo".