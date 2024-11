Le formazioni ufficiali di Apoel Nicosia-Fiorentina, valida per il girone unico di Conference League. Apoel Nicosia (4-1-4-1): Belec; Chebake, Petrovic, Laifis, Susic; Kostadinov; Donis, Abagna, Tejera, Quintillà; El-Arabi. All.: Jimenez. Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Moreno, Martinez Quarta, Biraghi; Adli, Mandragora; Ikone, Richardson, Parisi; Kouame. All.: Palladino.