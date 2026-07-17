Conference League, a Thomas Bonifazi è bastato un minuto per entrare nella storia

Il record di Bonifazi conferma la possibilità, anche per le società appartenenti alle federazioni calcistiche più piccole, di offrire ai giovani un percorso capace di condurli fino ai palcoscenici internazionali. Le competizioni europee diventano così un’occasione per misurare il livello raggiunto dalla prima squadra e, allo stesso tempo, per valorizzare i calciatori emergenti che dimostrano preparazione, serietà e capacità di sostenere responsabilità importanti. La Fiorita, espressione sportiva del Castello di Montegiardino, partecipa alle competizioni Uefa per club dal 2012 e ha conquistato nella propria storia 17 trofei del calcio sammarinese. Negli ultimi anni la società ha preso parte ai turni preliminari di Champions League, Europa League e Conference League, costruendo un’esperienza internazionale che ha contribuito alla crescita organizzativa e sportiva del club.