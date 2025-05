Milan, Conceição può sorridere verso la finale di Coppa Italia: "Abbiamo dimostrato di esser un gruppo unito"

"Penso che oggi abbiamo dato la dimostrazione di un gruppo unito, forte, con i giocatori subentrati che hanno dato la spinta necessaria. Abbiamo cambiato un po' della posizione dei giocatori e abbiamo inserito davanti Joao Felix e Santi Gimenez che hanno costruito i due gol. Questa è la dimostrazione della bravura dei giocatori, non dell'allenatore - ha spiegato Conceição ai microfoni di DAZN -. Abbiamo cominciato in una maniera e abbiamo finita in un'altra. Mi pagano per leggere le partite, a volte riusciamo a dare qualcosa di più, a volte non ci riusciamo. Noi lavoriamo non solo a livello individuale, ma anche di settore. Per questo motivo da alcune settimane lavoriamo non solo su un sistema, ma su più soluzioni per dare una svolta se le cose non vanno bene, per chiudere la partita se la strada è quella giusta".