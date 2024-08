Comune Milano: Inter e Milan pensano di comprare San Siro. Ma restano vive le alternative

L'ANNUNCIO

Il sindaco Giuseppe Sala ha ricevuto una comunicazione da parte delle due squadre

© ipp Inter e Milan, insieme a un team di advisor tecnici e legali, stanno valutando gli aspetti tecnici e finanziari, prendendo in considerazione ipotesi relative all'acquisto di San Siro o al diritto di superficie dello stadio e delle aree di pertinenza. Lo rende noto il Comune di Milano, spiegando che questa mattina il sindaco, Giuseppe Sala, ha ricevuto una comunicazione da parte delle squadre riguardante lo stadio Giuseppe Meazza. È previsto un incontro tra l'Amministrazione comunale e le squadre nella seconda settimana di settembre.

Milan e Inter stanno "prendendo in considerazione ipotesi relative all'acquisto o al diritto di superficie dello stadio" Meazza di Milano "e delle aree di pertinenza", si legge nella nota del Comune di Milano. Entrambi i club però, importante sottolinearlo, tengono vive tutte le alternative. Compresa quella di costruire dei nuovi impianti. Il riferimento è alle aree di Rozzano e San Donato. Quello rossonero in particolare, è un progetto e un percorso solido, avviato ormai su binari corretti e su cui il club ha già investito molto.