Comune 'Lucchese non risponde, facciamo noi manutenzione campo'

Il Comune di Lucca ha deciso di intervenire direttamente per garantire la manutenzione del Porta Elisa dopo che l'amministrazione - così riporta un comunicato - ha inviato, nelle settimane precedenti, "una serie di lettere alla società Lucchese 1905 intimando la presentazione di un piano di manutenzione del manto erboso dello Stadio Porta Elisa, con scadenza perentoria di risposta fissata per oggi, lunedì 10 marzo. Non avendo ricevuto alcun riscontro dalla società rossonera, il Comune ha deciso di intervenire direttamente per garantire la corretta manutenzione del campo". Il Comune di Lucca, prosegue la nota, "ha constatato come non vi sia un interlocutore stabile e operativo da parte della società Lucchese 1905" e "a tutela della struttura sportiva e per evitare il degrado del manto erboso, ha deciso di sostituirsi alla società nei rapporti con la ditta competente, così da garantire il regolare svolgimento dell'attività sportiva e preservare la funzionalità dell'impianto". Inoltre, il Comune "informa di aver approvato l'atto di indirizzo per la realizzazione delle nuove torri faro dello Stadio Porta Elisa. I lavori inizieranno entro giugno e la fine è prevista per l'inizio della prossima stagione calcistica, nell'ottica di garantire una piena fruibilità dell'impianto anche nelle ore serali". Intanto "l'amministrazione sta portando avanti un lavoro di intermediazione con aziende e privati del territorio, al fine di provare a garantire il regolare svolgimento delle attività sportive e supportare per quanto possibile i giocatori della squadra e lo staff tecnico in questo complesso finale di stagione". Infine, "la società Academy Lucchese è stata convocata ufficialmente tramite Pec il 20 febbraio dall'amministrazione comunale per discutere del futuro dell'impianto sportivo di Saltocchio, ma anche in questo caso nessun rappresentante si è presentato né ha risposto all'invito".