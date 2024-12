Serie A, Como-Lecce 2-0: Nico Paz e un super Cutrone fanno felice Fabregas

LE STATISTICHE

-Tra i centrocampisti che contano almeno tre gol e tre assist all'attivo nei maggiori cinque tornei europei 2024/25, solo Eliesse Ben Seghir (classe 2005) è più giovane di Nico Paz (classe 2004).

-Contro nessuna formazione Patrick Cutrone ha preso parte a più gol che contro il Lecce in Serie A: quattro - come contro l'Hellas Verona - frutto di due reti e due assist.

-L'ultima volta prima di oggi che Patrick Cutrone aveva sia segnato che fornito un passaggio vincente in un singolo match di Serie A risaliva proprio alla sfida contro il Lecce del 15 luglio 2020, con la Fiorentina.

-Patrick Cutrone ha fornito il suo secondo assist in questo campionato e non ha mai fatto meglio in termini di passaggi vincenti in un singolo torneo di Serie A (due anche nel 2017/18 e nel 2018/19 con il Milan).

-Il Como ha registrato due successi interni di fila in Serie A per la prima volta da novembre 1988 (il secondo dei quali proprio contro il Lecce anche in quel caso).

-Il Como ha collezionato due clean sheet di fila in match casalinghi in Serie A per la prima volta da gennaio-febbraio 1989 (vs Pescara e Cesena).

-Il Como ha vinto un match di Serie A con due gol di scarto per la prima volta dal marzo 2003 (5-1 vs Bologna in quel caso).

-Il Lecce ha perso 20 gare nel 2024 in Serie A e non ha mai fatto peggio nella competizione in un singolo anno solare (20 anche nel 2005 e nel 2011).

-Wladimiro Falcone ha parato il terzo rigore dei 18 affrontati in Serie A, il primo da quello respinto a Romelu Lukaku contro la Roma, il 5 novembre 2023.

-Nessuna squadra ha fallito più calci di rigore del Como in questo campionato: due, come Milan e Udinese.

-Pepe Reina ha disputato la sua 200ª gara in Serie A.

-Pepe Reina ha ottenuto la 350ª vittoria nei maggiori cinque tornei.

-350ª vittoria per Pepe Reina nei cinque grandi campionati europei; il portiere diventa solo l’ottavo giocatore a tagliare questo traguardo negli anni 2000 dopo Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Karim Benzema, Sergio Ramos, Gianluigi Buffon, Sergio Busquets e Thomas Müller.