Lorenzo Buffon, Inter: "Portiere dalle qualità straordinarie"

"L'Inter e tutto il mondo nerazzurro si uniscono al cordoglio per la scomparsa di Lorenzo Buffon e, nel ricordarlo, abbracciano i suoi familiari". Questo il messaggio di cordoglio della società nerazzurra nel ricordare l'ex portiere della nazionale morto oggi all'età di 95 anni. "Il portiere dell'ottavo Scudetto, il primo della Grande Inter di Herrera. Lorenzo Buffon, portiere straordinario tra gli anni '50 e '60, arrivò in nerazzurro nel 1960, dopo aver militato nel Milan e nel Genoa. Soprannominato 'Tenaglia', con l'Inter ha disputato 89 partite. Nel 1962-1963 difese i pali nerazzurri per 20 volte - alternandosi con Bugatti -, conquistando lo Scudetto, l'ottavo della storia interista. Fu il vero e proprio inizio della Grande Inter. Prestanza fisica e qualità straordinaria tra i pali, Buffon ha anche collezionato 15 presenze con la Nazionale azzurra, due delle quali al Mondiale del 1962", si legge nel comunicato.