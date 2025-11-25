Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Lorenzo Buffon, Inter: "Portiere dalle qualità straordinarie"

25 Nov 2025 - 12:02
© Getty Images

© Getty Images

"L'Inter e tutto il mondo nerazzurro si uniscono al cordoglio per la scomparsa di Lorenzo Buffon e, nel ricordarlo, abbracciano i suoi familiari". Questo il messaggio di cordoglio della società nerazzurra nel ricordare l'ex portiere della nazionale morto oggi all'età di 95 anni. "Il portiere dell'ottavo Scudetto, il primo della Grande Inter di Herrera. Lorenzo Buffon, portiere straordinario tra gli anni '50 e '60, arrivò in nerazzurro nel 1960, dopo aver militato nel Milan e nel Genoa. Soprannominato 'Tenaglia', con l'Inter ha disputato 89 partite. Nel 1962-1963 difese i pali nerazzurri per 20 volte - alternandosi con Bugatti -, conquistando lo Scudetto, l'ottavo della storia interista. Fu il vero e proprio inizio della Grande Inter. Prestanza fisica e qualità straordinaria tra i pali, Buffon ha anche collezionato 15 presenze con la Nazionale azzurra, due delle quali al Mondiale del 1962", si legge nel comunicato. 

Ultimi video

02:14
SRV RULLO NAPOLI VIGILIA QARABAG 24/11 OK

Napoli, torna la Champions. Conte: "Vi svelo il nostro segreto"

02:26
Un pazzo campionato

Un pazzo campionato

02:23
Una Juventus sottozero

Una Juventus sottozero

02:18
Stasera Napoli-Qarabag

Stasera Napoli-Qarabag

02:19
MCH RACING-RIVER 3-2 MCH

Liga argentina, eliminazione a sorpresa del River

03:06
Torino-Como 1-5: gli highlights

Torino-Como 1-5: gli highlights

03:07
Sassuolo-Pisa 2-2: gli highlights

Sassuolo-Pisa 2-2: gli highlights

02:28
SRV RULLO FILM SCUDETTO: TUTTO E' POSSIBILE 24/11 (MUSICATO) OK

Scudetto, tutto è possibile: la Roma vola in testa

02:23
SRV RULLO/13 JUVENTUS VIGILIA BODO CON SPALLETTI

Bodo-Juventus nel gelo: scelte e parole di Spalletti

00:43
DICH SPALLETTI PRE BODO GLIMT SU FREDDO PER SITO 24/11 DICH

Spalletti, show con i giornalisti norvegesi: "Freddo? Con me trovate un duro…"

02:44
DICH SPALLETTI PRE BODO GLIMT SU ATTACCANTI PER SITO 24/11 DICH

Spalletti e i suoi attaccanti: "Modulo più offensivo? Ci vuole tempo e solidità"

01:46
DICH SPALLETTI PRE BODO GLIMT SU BODO E CAMPO PER SITO 24/11 DICH

Spalletti avverte: "Campo e clima uno svantaggio, ma loro sono anche bravi"

01:29
DICH SPALLETTI PRE BODO GLIMT SU CRITICHE PER SITO 24/11 DICH

Spalletti difende la sua Juve: "Critiche eccessive, non c'è nessun disastro"

00:48
DICH CAMBIASO PRE BODO GLIMT SU FIORENTINA E SPALLETTI PER SITO 24/11 DICH

Cambiaso: "Spalletti ha ragione, a Firenze male come prestazione"

00:55
DICH CAMBIASO PRE BODO GLIMT SU BODO E CALCIO NORVEGESE PER SITO 24/11 DICH

Juve, Cambiaso e il Bodo: "Condizioni durissime, ma vogliamo dare il massimo"

02:14
SRV RULLO NAPOLI VIGILIA QARABAG 24/11 OK

Napoli, torna la Champions. Conte: "Vi svelo il nostro segreto"

I più visti di Calcio

DICH SPALLETTI POST FIORENTINA DICH

Spalletti: "Dobbiamo vincere? Questo per qualcuno è un fardello e lo subisce"

CLIP RULLO METEO.IT SU GELO E NEVE PER BODO-JUVENTUS 24/11 SRV

Bodo-Juve, allarme meteo: ecco le previsioni

MCH SHIOGAI GOL DA CENTROCAMPO 23/11 MCH

Spettacolo dall'Olanda: Shiogai segna da centrocampo"

DICH CHIVU PER SITO SU RITIRO 22/11 DICH

Chivu: "Il ritiro non mi garantisce la vittoria…"

Allegri: "Ambizione massima"

Allegri: "Ambizione massima"

DICH CONTE SU AVVERSARIO E MARADONA PRE QARABAG 24/11 SRV

Conte: "Qarabag rivelazione della Champions: vinciamo per Maradona"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
13:03
Lorenzo Buffon, il cordoglio della Figc: "Portiere leggendario"
12:02
Lorenzo Buffon, Inter: "Portiere dalle qualità straordinarie"
11:40
Figc, Capua alla guida della commissione antidoping
10:44
Juve con Fondazione Libellula contro la violenza sulle donne
09:56
Morto Lorenzo Buffon, grande portiere del Milan anni '50