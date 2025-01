Como, Fabregas: "Fresneda? Era vicino, ma un'operazione della Juve ci ha complicato le cose"

Fabregas ha poi parlato anche del match con la squadra di Conceiçao: "Il Milan è una squadra forte e con grandi giocatori nella rosa, dopo l’arrivo in panchina di Conceiçao è cambiato qualcosa nella loro impostazione di gioco e sono più aggressivi. Credo che cercheranno di verticalizzare il gioco per metterci in difficoltà, ma noi ci stiamo preparando e saremo pronti per giocarcela al meglio come sempre. Cercheremo di avere lo stesso approccio alla gara che abbiamo avuto con l'Inter".