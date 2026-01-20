Fabregas oltre le etichette: sa vincere anche senza punte e ora sarà dura tenerlo a Como

Ci sono luoghi comuni difficili da scardinare. Dopo la sconfitta del Como con il Milan non si è fatto altro che parlare di filosofie di gioco, come forse non accadeva dai tempi del dibattito tra marcatura a zona o a uomo. Senza pensare che poi tutto torna, visto che ormai si è tornati a difendere individualmente. A Fabregas, in ogni caso, quell'1-3 casalingo non è proprio andato giù. Tanto che, alla fine della partita vinta in casa della Lazio, ha dichiarato: "Si è parlato tutta la settimana di risultati e gioco, allora mi sono detto: 'Tolgo un attaccante e metto un altro centrocampista'. Così gli do altro di cui parlare".