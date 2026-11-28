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"Cosa abbiamo più della Juve? Niente. Noi vogliamo fare la nostra partita, ma sappiamo che sarà durissima. Quando la Juve accende il motore va a un livello alto e sono una grandissima squadra. Serve la partita perfetta. Domani mi piacerebbe un Sinigaglia pieno da prima del fischio d’inizio". Il tecnico del Como Cesc Fabregas presenta così la sfida contro i bianconeri. "La Juve è molto forte, ti possono fare male in tanti modi - ha detto nella conferenza della vigilia - Cosa ruberei a Spalletti? Vorrei rubare un po' l’età perché certe volte faccio errori di gioventù. L’altro giorno l'ho abbracciato, gli ho dato la mano e mi ha chiesto: ‘Rispettami e abbracciami con due mani’. Spero di continuare a imparare da lui. Dentro e fuori dal campo mi ha sempre trattato bene".
"Tornano Diao, Caqueret e Addai. Anche se quest’ultimo è un po’ più indietro. Diao non può partire titolare, Caqueret non ha perso niente fisicamente ma vediamo. Kambwala? Non sta ancora bene. Ha sofferto di pubalgia, oggi ha ricominciato a correre", ha proseguito Fabregas parlando della situazione infortunati. E sul mercato: "Dobbiamo capire quanto starà fuori Kean, i dottori devono dire onestamente quanto starà fuori. Se dobbiamo fare qualcosa si farà, ma se penseremo che Kean tornerà prima si continuerà così e mi prendo la responsabilità di dire che volevo due attaccanti. Per non tenere un terzo attaccante che non ha spazio".