"Cosa abbiamo più della Juve? Niente. Noi vogliamo fare la nostra partita, ma sappiamo che sarà durissima. Quando la Juve accende il motore va a un livello alto e sono una grandissima squadra. Serve la partita perfetta. Domani mi piacerebbe un Sinigaglia pieno da prima del fischio d’inizio". Il tecnico del Como Cesc Fabregas presenta così la sfida contro i bianconeri. "La Juve è molto forte, ti possono fare male in tanti modi - ha detto nella conferenza della vigilia - Cosa ruberei a Spalletti? Vorrei rubare un po' l’età perché certe volte faccio errori di gioventù. L’altro giorno l'ho abbracciato, gli ho dato la mano e mi ha chiesto: ‘Rispettami e abbracciami con due mani’. Spero di continuare a imparare da lui. Dentro e fuori dal campo mi ha sempre trattato bene".