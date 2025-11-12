Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Como, vedova di Stefano Borgonovo diffida tifosi da uso del nome

12 Nov 2025 - 10:11

La famiglia di Stefano Borgonovo - centravanti di Como, Milan, Fiorentina, Pescara e infine Udinese, ucciso dalla Sla nel 2013 a soli 49 anni - ha fatto recapitare ai "Pesi Massimi", gruppo storico del tifo organizzato comasco, una lettera di diffida, intimando di non utilizzare più il nome dell'attaccante "sia nella denominazione del trofeo, sia in ogni materiale pubblicitario, comunicativo o promozionale entro e non oltre 60 giorni dal ricevimento della presente". Ad anticipare la notizia della diffida è l'edizione odierna del quotidiano La Provincia che ricorda quali e quante iniziative i Pesi Massimi abbiano intrapreso, dal giorno della sua scomparsa, per rinverdire il ricordo di un campione rimasto nei cuori di tanti comaschi (Borgonovo giocò a Como negli anni della Serie A dal 1982 al 1988); tra queste l'intitolazione del piazzale di fronte allo stadio Sinigaglia e l'organizzazione (da cui il riferimento al "trofeo" nella lettera di diffida) di un concorso che ogni anno premia il giocatore che nella precedente stagione abbia riscosso il più alto gradimento tra i tifosi. "La famiglia - si legge nella lettera- desidera esprimere sincero apprezzamento per la pregevole iniziativa organizzata negli anni, cioè il Trofeo Borgonovo". E tuttavia "con la presente gli eredi intendono formalizzare la volontà di revocare l'autorizzazione all'utilizzo del nome Stefano Borgonovo precedentemente concessa in firma verbale per l'organizzazione del suddetto trofeo. La decisione rientra in una riorganizzazione volta a ricondurre ogni utilizzo del nome del calciatore sotto diretto controllo della famiglia". In un post pubblicata sul proprio profilo Facebook la notte scorsa, i Pesi Massimi rivelano che la richiesta di un incontro con la vedova del campione, Chantal Guigard Borgonovo, è stata respinta. "Potrete toglierci il suo nome - scrivono - ma in realtà Stefano non ce lo toglierete mai". 

Ultimi video

02:22
SRV RULLO ITALIA, PARTE IL RITIRO: PARLA GATTUSO 10/11 SRV

Gattuso avverte: "Niente scampagnate, voglio il massimo impegno"

00:33
MCH ARGENTINA TIFOSI ENTUSIASMO MCH

Argentina, entusiasmo travolgente per Messi

03:12
DICH CALVANI UNDER 21 DICH

Under 21, Calvani: "Polonia avversario molto forte"

01:37
DICH CAPRILE NAZIONALE DICH

Italia, Caprile: "La Nazionale un sogno, ma..."

01:59
DICH COMOLLI doppiato DICH

Comolli: "Grazie a John Elkann per l'opportunità, è un privilegio e un onore"

01:31
DICH DAGASSO UNDER 21 DICH

Degasso (U21): "Mi ispiro a Modric, il mio idolo"

01:17
DICH ORSOLINI 2 SU IMPREVEDIBILITA' DICH

Orsolini: "L'imprevedibilità è la mia caratteristica migliore"

01:25
DICH ORSOLINI 1 SU ALTI E BASSI IN NAZIONALE DICH

Orsolini: "Voglio tenermi stretta la maglia azzurra"

01:17
Canada, finale epica

Canada, finale epica

01:03
Mancini, nuova sfida

Mancini, nuova sfida

01:21
DICH PALMESANI U21 PORTIERE FROSINONE DICH

"Palmisani (portiere under 21 del Frosinone): "Buffon e Courtois i miei esempi"

02:15
Il programma di Gattuso

Il programma di Gattuso

01:34
L'Atalanta di Palladino

L'Atalanta di Palladino

05:36
DICH INTEGRALE JOHN ELKANN 10/11 SU FERRARI E JUVENTUS DICH

La Ferrari, la Juve e... Spalletti: le parole di John Elkann

02:52
SRV RULLO INTER-ROMA, LA STRANA COPPIA IN TESTA 10/11 (MUSICATO)

Inter e Roma faccia a faccia: un "filo scudetto" lungo 15 anni

02:22
SRV RULLO ITALIA, PARTE IL RITIRO: PARLA GATTUSO 10/11 SRV

Gattuso avverte: "Niente scampagnate, voglio il massimo impegno"

I più visti di Calcio

SRV RULLO CRISI NAPOLI: LE PUNTATE PRECEDENTI 10/11 SRV

Conte "spacca" Napoli: il lunedì nero dopo lo sfogo

DICH COMOLLI doppiato DICH

Comolli: "Grazie a John Elkann per l'opportunità, è un privilegio e un onore"

SRV RULLO ITALIA, PARTE IL RITIRO: PARLA GATTUSO 10/11 SRV

Gattuso avverte: "Niente scampagnate, voglio il massimo impegno"

Mancini, nuova sfida

Mancini, nuova sfida

DICH GATTUSO PRE MOLDOVA DICH

Gattuso: "Chiesa assente? Scelta sua. Parlo spesso con lui"

Bonny: "Siamo primi ma non serve a nulla ora"

Bonny: "Siamo primi ma non serve a nulla ora"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
11:28
Ekhator lascia il ritiro dell'U21 e rientra al Genoa
11:13
Sampdoria: "nessun illecito", Procura Figc archivia caso Silvani
10:40
Paura per l'ex Chelsea Oscar: malore per un problema cardiaco
10:11
Como, vedova di Stefano Borgonovo diffida tifosi da uso del nome
23:03
Insonnia e depressione, Soucek racconta il suo calvario: "Ho pensato al ritiro"