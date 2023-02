Como-Frosinone sospesa 30 minuti: malore per un giovane tifoso al Sinigaglia

AL SINIGAGLIA

Dramma durante il match di Serie B dove un tifoso del Como ha accusato un malore e un altro è caduto dagli spalti nel tentativo di aiutarlo

© Twitter Frosinone Como-Frosinone è stata interrotta per trenta minuti dopo che un giovane tifoso della squadra di casa, nella curva del Sinigaglia, ha accusato un malore. Il 23enne secondo le prime ricostruzioni si è accasciato improvissamente al suolo mentre assisteva alla partita e un altro tifoso, un uomo di 43 anni, cercando di soccorerlo è caduto dagli spalti rimanendo ferito al volto. La partita è stata sospesa perché un terzo tifoso della curva ha scavalcato le barriere, entrando in campo per chiedere l'intervento del medico sociale del Como.

Entrambi i tifosi coinvolti, il ragazzo di 23 anni colto da un malore e il 43enne con un importante trauma al volto, ma non grave, sono stati trasportati via dallo stadio in ambulanza.