Como, Fabregas: "Vittoria importante. Diao ha forza, fame e mentalità"

Cesc Fabregas ha commentato così la vittoria del suo Como a Firenze: "Siamo dentro a un progetto che si vede, abbiamo cambiato tanti giocatori da gennaio scorso - le sue parole a Dazn -. Tatticamente dobbiamo alzare il livello e fare prestazioni come quella di oggi. Questa è stata una vittoria importante, dobbiamo continuare a crescere e dare continuità alle nostre prestazioni. Nelle ultime gare abbiamo sempre fatto la partita, a parte il primo tempo col Bologna e l'ho detto anche pubblicamente. Abbiamo perso 3 partite di fila e il mio messaggio è sempre lo stesso. Che sia contro la Juve o contro la Fiorentina, l'idea è la stessa. Oggi abbiamo fatto una partita un po' più sporca, quello che è mancato nelle ultime gare. Siamo giovani, dobbiamo continuare a crescere. Fa piacere per i ragazzi, sono giocatori coraggiosi e con tanta personalità. Diao? È un giocatore con forza, fame e mentalità. Siamo qua per far crescere lui e gli altri, questo mi piace. Vuole sempre la palla e attacca la profondità, cosa che non avevamo lo scorso anno. Sono contento di questo. Oggi ha giocato più dentro al campo e quella rotazione ha messo in difficoltà la Fiorentina".