Como, Fabregas punta a crescere come allenatore: "Inzaghi e Thiago Motta sono due esempi da seguire"

Nonostante il Como sia chiamato a pensare ad altri obiettivi, Fabregas può tranquillamente godersi alcuni giovani gioielli come Nico Paz e Máximo Perrone che, non appena sono approdati in riva al Lago, hanno saputo incantare tifosi ed esperti di calcio: "Ciò che mi ha colpito è stata la disponibilità da parte dei giocatori che hanno una grande fame di migliorare, anche se ho sempre la sensazione che si possa fare sempre di più - ha sottolineato l'ex stella di Arsenal e Barcellona -. So che tutti parlano di Nico, Perrone e Sergi (Roberto, NdR), tanti di loro sono giocatori giovani che portano in campo la passione e lottano per aver un posto in squadra. In particolare su Nico pensavo che avrebbe avuto bisogno di due/tre mesi di adattamento per abituarsi alla squadra e alla cultura italiana, ma sin dai primi giorni si è visto che era preparato".