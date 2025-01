Como, Fabregas: "Grande personalità, ma arrabbiato per non aver vinto"

Il tecnico del Como, Cesc Fabregas ha commentato l'1-1 in casa della Lazio: "Siamo una squadra che crea tanto, facendo tante cose bene ma a cui manca un po' di cattiveria e gol. Stiamo migliorando anche difensivamente, ma non guardiamo il punto preso quanto la personalità che abbiamo mostrato all'Olimpico. Non in tanti giocano in questa maniera in casa della Lazio che all'andata ci ha battuto 5-1. Sono contento e orgoglioso, ma anche arrabbiato per non aver vinto dopo una prestazione del genere". Il Como ha giocato trenta minuti abbondanti in superiorità numerica: "Ci è mancata una migliore gestione in quella parte di gara. Negli ultimi venti minuti è diventata una partita da gestire, ma siamo molto giovani e vogliamo sempre attaccare. Ci è mancata un po' di maturità, ma fa parte del percorso di crescita". Esordio per Butez e Diao: "All'inizio il portiere era un po' nervoso, è normale anche perché ha fatto due allenamenti. Sono soddisfatto sia di lui che di Diao anche se è entrato senza riscaldarsi. Ha qualità e in profondità è pericoloso, una caratteristica che ci è sempre mancata l'anno scorso". Sull'infortunio di Nico Paz: "Ha una caviglia molto gonfia, non sembra un bell'infortunio purtroppo".