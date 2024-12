Como, Fabregas: "Contento, dobbiamo fare qualcosa di più per la finalizzazione"

"Stiamo trovando un Como che sta competendo molto bene, siamo solidi difensivamente, ma dobbiamo fare di più negli ultimi 25 metri. Sono però molto contento di questa vittoria": così Cesc Fabregas, tecnico del Como, dopo la vittoria per 2-0 contro il Lecce. "Abbiamo preparato la partita per andare a pressare perché sapevamo che rubando la palla in costruzione, possiamo essere bravi e lo abbiamo fatto. Ma, ripeto, dobbiamo fare di più per la finalizzazione: continua a mancare quel pezzettino, ma stiamo lavorando per migliorarlo".