Como, Fabregas: "Con l'Udinese non sarà una partita facile"

"La gara contro l'Udinese non sarà facile. Sono una squadra molto fisica, con un buon motore e con grande qualità: per questo sono nella parte medio-alta della classifica e stanno facendo una grande stagione": così Cesc Fabregas, tecnico del Como, all'antivigilia della sfida contro l'Udinese. Nel match contro i bianconeri Sergi Roberto sarà ancora assente, mentre Alberto Moreno e Nico Paz sono da valutare: "Oggi o domani si prenderà la decisione". La sfida contro i friulani arriva dopo un'ottima prova di fronte al Milan, dove però i lariani non hanno raccolto punti: "Nel calcio quello che si guarda, specialmente oggi, sono i risultati, ma per me non conta solo quello. Abbiamo il nostro percorso di adattamento, però la squadra compete bene, concede poco, crea tanto e siamo quelli che recuperano più palloni in fase di pressione alta di tutta la Serie A". Fabregas ha poi parlato del mercato del Como: "Nessuno è sicuro del posto, neanche io del mio. Non giocherà mai un nome importante solo perché è un nome che ha fatto più di un altro. Ansu Fati l'avevo chiesto 6 mesi fa, ora non c'è nulla. Dele Alli continua a lavorare con noi, è un'opportunità per la società ma va vanno fatte delle valutazioni". In ottica futuro, il tecnico spagnolo ha concluso: "Il Como non vende Paz: vogliamo creare un futuro, un'identità con questo gruppo di giocatori giovani di talento perché, in 3-4 anni, questa squadra può diventare molto forte. Vogliamo stabilità. Sono sicuro che siamo sulla strada giusta, sempre con la mentalità di vincere, però vincere con un progetto e con un'idea".