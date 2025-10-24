Collina: "Una donna arbitro in finale del Mondiale? Se lo merita, sì'

"Una donna arbitrerà mai una finale di un Mondiale? Se lo merita, si. Non è una questione di gender, ma una questione di qualità. Oggi ti dico difficile. Ma se mi fosse stata fatta questa domanda 10 anni fa non avrei mai pensato che un trio più una avrebbe partecipato al mondiale, come è stato in Qatar. Sicuramente ce ne sarà qualcuna al Mondiale 2026, ma è il campo che decide. E' una questione di meritocrazia, sapendo che esiste un gap fisico, altrimenti si giocherebbe il calcio a squadre miste. Ma abbiamo arbitri che sono assolutamente a livello". Così Pierluigi Collina, presidente della commissione arbitri Fifa, durante il talk andato in scena al Maxxi di Roma, apre alla possibilità che le donne possano raggiungere i livelli della classe arbitrale maschile. Poi un pensiero Mondiale Under 20 con l'italiano Mariani in finale: "Io ero in tribuna a Santiago, è stata una bella finale con due squadre che hanno giocato bene tecnicamente. Ha vinto la squadra che ha giocato meglio, l'arbitro. E' stata una bella partita, una buona direzione e sono contento che il campo abbia dimostrato che la scelta di designare lui e il gruppo per questa partita fosse una scelta giusta", conclude.