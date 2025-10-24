Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Collina: "Una donna arbitro in finale del Mondiale? Se lo merita, sì'

24 Ott 2025 - 21:07
© Getty Images

© Getty Images

"Una donna arbitrerà mai una finale di un Mondiale? Se lo merita, si. Non è una questione di gender, ma una questione di qualità. Oggi ti dico difficile. Ma se mi fosse stata fatta questa domanda 10 anni fa non avrei mai pensato che un trio più una avrebbe partecipato al mondiale, come è stato in Qatar. Sicuramente ce ne sarà qualcuna al Mondiale 2026, ma è il campo che decide. E' una questione di meritocrazia, sapendo che esiste un gap fisico, altrimenti si giocherebbe il calcio a squadre miste. Ma abbiamo arbitri che sono assolutamente a livello". Così Pierluigi Collina, presidente della commissione arbitri Fifa, durante il talk andato in scena al Maxxi di Roma, apre alla possibilità che le donne possano raggiungere i livelli della classe arbitrale maschile. Poi un pensiero Mondiale Under 20 con l'italiano Mariani in finale: "Io ero in tribuna a Santiago, è stata una bella finale con due squadre che hanno giocato bene tecnicamente. Ha vinto la squadra che ha giocato meglio, l'arbitro. E' stata una bella partita, una buona direzione e sono contento che il campo abbia dimostrato che la scelta di designare lui e il gruppo per questa partita fosse una scelta giusta", conclude. 

Ultimi video

01:04
MCH FLAMENGO-RACING LIBERTADORES 23/10 MCH

Libertadores: il Flamengo "degli italiani" batte il Racing al Maracana

01:29
DICH CUESTA PRE PARMA-COMO DICH

Cuesta: "Cresceremo, ne sono sicuro"

01:35
DICH CHIVU SU GIORNO DI RIPOSO 24/10 DICH

Chivu e il giorno di riposo: "Tante volte il miglior allenamento è il riposo"

01:03
DICH NICOLA VIGILIA CREMONESE-ATALANTA DICH

Nicola: "Capaci di tutto a patto che si giochi da squadra"

00:44
DICH CHIVU SU NAPOLI-INTER 24/10 DICH

Chivu: "Napoli-Inter è sfida tra grandi ambizioni"

00:36
CURIOSITÀ CONFERENZA CHIVU 24/10 SRV

Nemico in conferenza: Chivu attaccato dalle cimici

01:48
Punte spuntate in Serie A

Punte spuntate in Serie A

01:42
Domenica Real-Barcellona

Domenica Real-Barcellona

01:37
È una Juve spuntata

È una Juve spuntata

01:34
Da Napoli a Napoli

Da Napoli a Napoli

01:31
Max e la coop del gol

Max e la coop del gol

01:25
Inter attacco atormico

Inter attacco atormico

01:29
L'attacco del Napoli

L'attacco del Napoli

01:36
De Bruyne così non va

De Bruyne così non va

02:14
Stasera Milan-Pisa

Stasera Milan-Pisa

01:04
MCH FLAMENGO-RACING LIBERTADORES 23/10 MCH

Libertadores: il Flamengo "degli italiani" batte il Racing al Maracana

I più visti di Calcio

DICH TUDOR POST REAL-JUVE 22/10 DICH

Tudor: "Dispiace, ma partita più positiva che negativa"

Christian Abbiati (portiere): gestore di una concessionaria Harley-Davidson a Milano

Il Milan torna a sognare lo scudetto con Allegri: ecco cosa fanno i campioni del 2011

STAND UP MANU CARRENO PRE REAL MADRID-BARCELLONA 23/10 SRV

Manu Carreno: "Clasico? Vale di più per il Barcellona, ma Xabi Alonso rischia"

Real Madrid-Barcellona: domenica 26 ottobre alle 16.15 su Italia 1

Real Madrid-Barcellona: domenica 26 ottobre alle 16.15 su Italia 1

MCH ALLENAMENTO BOLOGNA PRE EUROPA 22/10 MCH

Bologna al lavoro per l'Europa League

Yildiz e Vlahovic

Yildiz e Vlahovic: dopo l'Europa servono gol in Italia

Calcio ora per ora
Vedi tutti
21:19
Nicola: "Cremonese intensa contro l'Atalanta"
21:15
Lazio; lesione per Tavares,Castellanos e Rovella a parte
21:07
Collina: "Una donna arbitro in finale del Mondiale? Se lo merita, sì'
20:27
Parma, Cuesta: "Proveremo a fare la nostra partita. Cutrone ha tanta energia"
19:37
Cagliari, Pisacane: "A Verona una nuova finale"