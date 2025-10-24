Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Collina: "Obiettivo è avere tecnologia ma non usarla"

24 Ott 2025 - 22:09
© Getty Images

© Getty Images

"Non è vero che ormai arbitra la tecnologia. Il nostro obiettivo è quello di avere arbitri talmente bravi e preparati che non hanno bisogno della tecnologia perché le loro decisioni sono corrette. Noi lavoriamo per questo. L'obiettivo è quello di sapere di averla, ma di non doverla utilizzare". Così Pierluigi Collina, presidente della commissione arbitri Fifa, durante il talk andato in scena al Maxxi di Roma, torna sull'uso della tecnologia nel calcio. Poi, parlando dell'introduzione del VAR, ricorda come "eravamo arrivati in una situazione paradossale. Allo stadio tutti avevano accesso alle immagini tranne la persona che doveva prendere decisioni. E' una cosa paradossale per cui questo, ma anche la consapevolezza che l'errore dell'arbitro, per quanto giustificabile perché siamo essere umani e abbiamo diritto di sbagliare, può avere negatività sugli altri. E a loro il fatto che l'errore sia una componente umana non è sufficiente. E allora trovare qualcosa che ti permetta di minimizzare l'incidenza dell'errore è molto importante, anche per l'arbitro stesso". Infine, sull'introduzione del tempo effettivo nel calcio, Collina ammette come "se ne discute da almeno 15 anni, ci sono aspetti favorevoli e aspetti non favorevoli. L'obiettivo è permettere di vedere allo spettatore il calcio giocato, dare dei recuperi lunghi era anche per concedere momenti di gioia. Quando una squadra segna un gol perché l'arbitro deve fare di tutto per riprendere il gioco il prima possibile? Vale la pena concedere alla squadra che segna un gol di celebrarlo dicendo agli altri che il tempo perso per la celebrazione verrà recuperato", conclude. 

Ultimi video

01:04
MCH FLAMENGO-RACING LIBERTADORES 23/10 MCH

Libertadores: il Flamengo "degli italiani" batte il Racing al Maracana

01:29
DICH CUESTA PRE PARMA-COMO DICH

Cuesta: "Cresceremo, ne sono sicuro"

01:35
DICH CHIVU SU GIORNO DI RIPOSO 24/10 DICH

Chivu e il giorno di riposo: "Tante volte il miglior allenamento è il riposo"

01:03
DICH NICOLA VIGILIA CREMONESE-ATALANTA DICH

Nicola: "Capaci di tutto a patto che si giochi da squadra"

00:44
DICH CHIVU SU NAPOLI-INTER 24/10 DICH

Chivu: "Napoli-Inter è sfida tra grandi ambizioni"

00:36
CURIOSITÀ CONFERENZA CHIVU 24/10 SRV

Nemico in conferenza: Chivu attaccato dalle cimici

01:48
Punte spuntate in Serie A

Punte spuntate in Serie A

01:42
Domenica Real-Barcellona

Domenica Real-Barcellona

01:37
È una Juve spuntata

È una Juve spuntata

01:34
Da Napoli a Napoli

Da Napoli a Napoli

01:31
Max e la coop del gol

Max e la coop del gol

01:25
Inter attacco atormico

Inter attacco atormico

01:29
L'attacco del Napoli

L'attacco del Napoli

01:36
De Bruyne così non va

De Bruyne così non va

02:14
Stasera Milan-Pisa

Stasera Milan-Pisa

01:04
MCH FLAMENGO-RACING LIBERTADORES 23/10 MCH

Libertadores: il Flamengo "degli italiani" batte il Racing al Maracana

I più visti di Calcio

DICH TUDOR POST REAL-JUVE 22/10 DICH

Tudor: "Dispiace, ma partita più positiva che negativa"

Christian Abbiati (portiere): gestore di una concessionaria Harley-Davidson a Milano

Il Milan torna a sognare lo scudetto con Allegri: ecco cosa fanno i campioni del 2011

STAND UP MANU CARRENO PRE REAL MADRID-BARCELLONA 23/10 SRV

Manu Carreno: "Clasico? Vale di più per il Barcellona, ma Xabi Alonso rischia"

Real Madrid-Barcellona: domenica 26 ottobre alle 16.15 su Italia 1

Real Madrid-Barcellona: domenica 26 ottobre alle 16.15 su Italia 1

MCH ALLENAMENTO BOLOGNA PRE EUROPA 22/10 MCH

Bologna al lavoro per l'Europa League

Yildiz e Vlahovic

Yildiz e Vlahovic: dopo l'Europa servono gol in Italia

Calcio ora per ora
Vedi tutti
23:30
Pisa, Cuadrado: "Questo pareggio ci dà fiducia per affrontare con personalità le prossime sfide"
23:30
Genoa; Vieira: "Il momento difficile passerà"
23:12
Pisa, Gilardino: "Peccato per il pareggio perché avevamo la partita in pugno"
23:05
Milan, Modric: "So che gli avversari mi conoscono, devo adattarmi a queste sfide"
23:01
Milan, Athekame: "Non mi piace questo risultato, dovevamo vincere"