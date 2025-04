Collavino: "Comunità energetica Udinese e Bluenergy al servizio cittadini"

"C'è molta emozione, stiamo portando avanti tanti progetti in ambito di sostenibilità e tutti concreti. Un anno fa abbiamo presentato il parco solare dello stadio, 2400 pannelli solari in grado di produrre 1,1 milioni kw di energia ogni anno. Mi piace pensare che il 30% di questa energia possa essere condivisa, come materia prima di una comunità energetica rinnovabile". Così Franco Collavino, direttore generale Udinese Calcio, presentando il progetto 'Energia in campo', la prima community energetica del calcio in collaborazione con l'Udinese calcio. "Nei prossimi mesi la comunità energetica sarò operativa, speriamo entro il 13 agosto in occasione della finale di Supercoppa europea", ha aggiunto. "Di questa comunità energetica potranno far parte anche i 7500 abbonati all'Udinese" e "parte dei vantaggi saranno destinati a investimenti a favore della comunità tra cui un progetto con l'Azienda ospedaliera di Udine", ha spiegato. "L'Udinese sarà l'unica società di calcio invitata alla conferenza sul clima di Baku, perché oltra al calcio noi continueremo a parlare anche di sostenibilità con azioni concrete", ha concluso Collavino.