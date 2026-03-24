Clamoroso dalla Francia: il Real Madrid ha sbagliato a diagnosticare l'infortunio di Mbappé, cosa è successo

24 Mar 2026 - 17:56
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Ha del clamoroso quanto svelato in Francia in merito alla situazione di Kylian Mbappé. Fermo dai primi giorni di marzo, il francese è stato adesso convocato dalla nazionale francese contro Brasile e Colombia. Intanto emergono delle rivelazioni che stanno facendo rumore in casa Real Madrid: lo staff medico dei Blancos avrebbe sbagliato a diagnosticare l'infortunio sul ginocchio dell'ex Psg.

"Il Real Madrid, nella sua diagnosi iniziale, ha sbagliato a valutare il ginocchio. Invece di esaminare il ginocchio sinistro di Mbappé, ha esaminato il destro" ha confermato anche Miguel Ángel Díaz, noto giornalista di Deportes Cope. Non a caso il 27enne ha raggiunto la sua nazionale e potrebbe addirittura giocare. Un recupero lampo quello di Kylian che si è lamentato per le notizie circolate negli ultimi giorni: "Sulla mia condizione sono state dette delle cose false - le sue parole -. Il mio ginocchio è guarito al 100%, a Parigi ho avuto l'opportunità di ricevere una diagnosi accurata". Parigi appunto, dove l'attaccante ha avuto la diagnosi corretta e si è potuto appunto curare.

Il Real Madrid, ha svelato Rmc Sport, ha controllato il ginocchio sbagliato di Mbappé, quello destro, che è stato ritenuto sano. Ciò al posto di verificare il sinistro, quello lesionato. Il transalpino quindi ha continuato a giocare a lungo finendo per peggiorare il suo infortunio. Sempre secondo il portale francese il Real ha successivamente licenziato il suo medico.

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