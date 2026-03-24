Clamoroso dalla Francia: il Real Madrid ha sbagliato a diagnosticare l'infortunio di Mbappé, cosa è successo

"Il Real Madrid, nella sua diagnosi iniziale, ha sbagliato a valutare il ginocchio. Invece di esaminare il ginocchio sinistro di Mbappé, ha esaminato il destro" ha confermato anche Miguel Ángel Díaz, noto giornalista di Deportes Cope. Non a caso il 27enne ha raggiunto la sua nazionale e potrebbe addirittura giocare. Un recupero lampo quello di Kylian che si è lamentato per le notizie circolate negli ultimi giorni: "Sulla mia condizione sono state dette delle cose false - le sue parole -. Il mio ginocchio è guarito al 100%, a Parigi ho avuto l'opportunità di ricevere una diagnosi accurata". Parigi appunto, dove l'attaccante ha avuto la diagnosi corretta e si è potuto appunto curare.