"In otto anni non abbiamo mai vissuto una situazione del genere. Ora dobbiamo affrontarla e superarla vincendo le prossime partite, in particolare la prossima. Ora vediamo le cose in un certo modo, forse fra qualche settimana le vedremo in modo diverso". Così il tecnico del Manchester City Pep Guardiola, che in carriera non aveva mai perso cinque partite di fila.