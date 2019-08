Il Manchester City è sceso in campo con il lutto al braccio contro il Brighton in casa, nella 4/a giornata della Premier League. La squadra dello spagnolo Pep Guardiola ha così reso omaggio a Luis Enrique, che nei giorni scorsi ha perso la figlia di 9 anni per una grave malattia. Luis Enrique è amico ed ex collega nel Barcellona e in Nazionale dell'allenatore dei 'citizens'.