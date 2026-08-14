Ciro Immobile si ritira: l'annuncio dell'addio al calcio sui canali social del Paris FC

"Per me è un momento duro, perché concludo un grande momento della mia vita. Amo questo lavoro, lo amo con tutto me stesso, ma ho bisogno di essere anche onesto con me stesso. Non è una scelta facile, perché qui c'è un grande staff e siete tutti dei grandi ragazzi, sono felice di stare con tutti, con il mister anche. Però per me ora è arrivato il momento di stare con la famiglia, che mi ha seguito ovunque sin da quando avevo 17 anni. Ho preso la mia decisione: smetto di giocare e auguro il meglio a tutti. Tornerò a Parigi perché voglio seguire la squadra, non siate tristi per me perché io sono felice di poter vivere la mia famiglia e poter pensare a tanti progetti futuri"