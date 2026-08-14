Addio al calcio

Ciro Immobile si ritira: l'annuncio dell'addio al calcio sui canali social del Paris FC

Uno dei più grandi bomber della storia della Serie A, 201 le reti segnate nella massima serie, smette ufficialmente di giocare

14 Ago 2026 - 21:25
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Ciro Immobile lascia il calcio. Il centravanti campano classe 1990, attualmente in forza al Paris FC, ha risolto il contratto con i francesi e si appresta a ritirarsi. Immobile, che ha legato i migliori anni della propria carriera alla Lazio, chiude con ben 201 reti segnate in Serie A, all'ottavo posto di sempre. A confermare la notizia del ritiro un post del club parigino e poi anche la moglie Jessica Melena, con cui è sposato dal 2014. 

La carriera

 Nativo di Torre Annunziata, Ciro Immobile è salito agli onori delle cronache come prodotto delle giovanili della Juventus. La vera affermazione, però, è sulla sponda granata di Torino: in coppia con Alessio Cerci, nell'anno 2013-14, porta il Toro in Europa sotto la guida del tecnico Ventura vincendo anche la classifica cannonieri della Serie A. Poi due brevi intermezzi con Borussia Dortmund e Siviglia, prima del richiamo nel 2016 sempre del Torino. Qui la vera esplosione, quando viene acquistato dalla Lazio: quando si parla di amore tecnico, eccolo. In biancoceleste si afferma come bomber devastante, vincendo la classifica cannonieri altre tre volte e realizzando complessivamente 207 reti con il club capitolino. 201 quelle in A, come detto, che lo pongono nella top ten dei più prolifici marcatori del nostro torneo. Inoltre, record su record: insieme a Gonzalo Higuain è il massimo goleador su singola stagione, con 36 reti nel 2019-20. Con La Lazio ha vinto due Supercoppe Italiane e una Coppa Italia. In Nazionale fortune alterne, ma comunque si rende protagonista all'Europeo 2021 segnando due reti, una alla Svizzera e una alla Turchia. Chiude la carriera in Francia, a 36 anni. 

Le parole di Immobile

 "Per me è un momento duro, perché concludo un grande momento della mia vita. Amo questo lavoro, lo amo con tutto me stesso, ma ho bisogno di essere anche onesto con me stesso. Non è una scelta facile, perché qui c'è un grande staff e siete tutti dei grandi ragazzi, sono felice di stare con tutti, con il mister anche. Però per me ora è arrivato il momento di stare con la famiglia, che mi ha seguito ovunque sin da quando avevo 17 anni. Ho preso la mia decisione: smetto di giocare e auguro il meglio a tutti. Tornerò a Parigi perché voglio seguire la squadra, non siate tristi per me perché io sono felice di poter vivere la mia famiglia e poter pensare a tanti progetti futuri"

immobile

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